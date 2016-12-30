Gençlerbirliği'nden tarihi fark

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Amed Sportif’i konuk etti. Ev sahibi Gençlerbirliği karşılaşmayı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu sonuçla C Grubu’nda maç eksiği bulunan iki takımdan Gençlerbirliği puanını 9’a çıkarırken, Amed Sportif 1 puan ile son sırada yer aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Gençlerbirliği savunmasında Ante Kulusic’in uzaklaştırdığı top, Amed savunmasında Kamil hata yapınca Milinkovic’in önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Milinkovic, topu kaleci Serkan’ın solundan filelere gönderdi. 1-0.
9. dakikada Halil İbrahim’in sol kanattan yaptığı ortaya aut çizgisi üzerinde Vedat yükseldi. Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
12. dakikada orta sahadan Scekic’ten aldığı topla ceza sahasına sağ taraftan giren Milinkovic, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0.
14. dakikada Milinkovic’in ceza sahası ön çizgisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Oğuz, düzgün ve sert bir vuruşla takımının 3. golünü kaydetti. 3-0.
17. dakikada Amedspor atağında Mehmet Sıddık’ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Taha iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
27. dakikada ceza sahası içerisinde Emre’nin müdahalesiyle düşürülen Vedat Muriç’in pozisyonuna karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Tartışmalar nedeniyle 30. dakikada kullanılabilen penaltı atışında topun başına geçen Vedat Muriç, topu kalenin solundan dışarı gönderdi.
47. dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında Vedat Muriç topu ceza yayı yakınlarındaki Issah’a indirdi. Issah’ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0.
60. dakikada Ahmet Oğuz’un kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0.
68. dakikada Amedspor atağında orta sahada Ercüment’ten aldığı topla yaklaşık 45 metreden kaleyi yoklayan Abdullah’ın şutunda kaleci Taha topu son anda kornere çeldi.
82. dakikada Isaak’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Vedat’ın çektiği şut kaleci Serkan’dan döndü. Topu takip eden Vedat ikinci vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 6-0