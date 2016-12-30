30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • -1°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 77.836 0.37
  • Altın: 131,029 0.85
  • Dolar: 3,5184 -0.70
  • Euro: 3,6899 0.24

Gençlerbirliği'nden tarihi fark

»
Gençlerbirliği'nden tarihi fark
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Amedspor'u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Gençlerbirliği'nden tarihi fark Gençlerbirliği'nden tarihi fark Gençlerbirliği'nden tarihi fark
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Amed Sportif’i konuk etti. Ev sahibi Gençlerbirliği karşılaşmayı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu sonuçla C Grubu’nda maç eksiği bulunan iki takımdan Gençlerbirliği puanını 9’a çıkarırken, Amed Sportif 1 puan ile son sırada yer aldı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
1. dakikada Gençlerbirliği savunmasında Ante Kulusic’in uzaklaştırdığı top, Amed savunmasında Kamil hata yapınca Milinkovic’in önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Milinkovic, topu kaleci Serkan’ın solundan filelere gönderdi. 1-0.
 
9. dakikada Halil İbrahim’in sol kanattan yaptığı ortaya aut çizgisi üzerinde Vedat yükseldi. Vedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
 
12. dakikada orta sahadan Scekic’ten aldığı topla ceza sahasına sağ taraftan giren Milinkovic, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0.
 
14. dakikada Milinkovic’in ceza sahası ön çizgisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Oğuz, düzgün ve sert bir vuruşla takımının 3. golünü kaydetti. 3-0.
 
17. dakikada Amedspor atağında Mehmet Sıddık’ın yaklaşık 25 metreden çektiği şutta kaleci Taha iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
 
27. dakikada ceza sahası içerisinde Emre’nin müdahalesiyle düşürülen Vedat Muriç’in pozisyonuna karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Tartışmalar nedeniyle 30. dakikada kullanılabilen penaltı atışında topun başına geçen Vedat Muriç, topu kalenin solundan dışarı gönderdi.
 
47. dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında Vedat Muriç topu ceza yayı yakınlarındaki Issah’a indirdi. Issah’ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0.
 
60. dakikada Ahmet Oğuz’un kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0.
 
68. dakikada Amedspor atağında orta sahada Ercüment’ten aldığı topla yaklaşık 45 metreden kaleyi yoklayan Abdullah’ın şutunda kaleci Taha topu son anda kornere çeldi.
 
82. dakikada Isaak’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Vedat’ın çektiği şut kaleci Serkan’dan döndü. Topu takip eden Vedat ikinci vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 6-0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arda Turan'dan Çin açıklamasıArda Turan'dan Çin açıklamasıArda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, NTV Spor'da katıldıkları programda önemli açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ekici İstanbul'a geliyor!Mehmet Ekici İstanbul'a geliyor!Trabzonspor’da beklenen zirve gerçekleşti... Mehmet Ekici bizzat Başkan Muharrem Usta ile görüştü ve “Sözleşme yenilemeyi düşünmüyorum. Beni İstanbul takımları istiyor, sizin şartlarınıza hangisi uyarsa onu kabul ederim” dedi, fitili ateşledi.
Hamit Altıntop için şok suçlamaya Tuzla'dan cevap!Hamit Altıntop için şok suçlamaya Tuzla'dan cevap!Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'un Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardıdnan Levent Tüzemen, A Spor'da Hamit Altıntop'un Tuzlaspor yönetim kurulu üyesi olduğunu iddia etti.
Hopf ve Ahmet Çalık formayı kaptırmıyor!Hopf ve Ahmet Çalık formayı kaptırmıyor!Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde Gençlerbirliği'nin en istikrarlı isimleri, kaptan Ahmet Çalık ile İsveçli kaleci Johannes Hopf oldu.
Fenerbahçe'de Emenike belirsizliğiFenerbahçe'de Emenike belirsizliğiEmmanuel Emenike’nin eski takımı Spartak Moskova’ya kiralanacağı öne sürülmüştü. Ancak ne Fenerbahçe’den ne de Spartak’dan resmi açıklama geldi.
Gençlerbirliği'nden tarihi farkGençlerbirliği'nden tarihi farkZiraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Amedspor'u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
  • Galatasaray'dan Riva ve Florya açıklaması30 Aralık 2016 Cuma 08:21
  • Bursaspor, 10 kişi Aydınspor'u yenemedi30 Aralık 2016 Cuma 08:19
  • Fenerbahçe kupada gol oldu yağdı29 Aralık 2016 Perşembe 22:22
  • Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti29 Aralık 2016 Perşembe 21:24
  • Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi29 Aralık 2016 Perşembe 17:56
  • Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif29 Aralık 2016 Perşembe 17:49
  • Egemen Korkmaz, Süper Lig'e geri döndü!29 Aralık 2016 Perşembe 16:58
  • Alman dergisi Focus'tan akılalmaz iddia!29 Aralık 2016 Perşembe 09:34
  • Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi feshedildi29 Aralık 2016 Perşembe 08:21
  • Malaga'da Romero dönemi başladı29 Aralık 2016 Perşembe 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri