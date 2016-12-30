Hopf ve Ahmet Çalık formayı kaptırmıyor!



Süper Lig'e teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde başlayan ancak 10. haftanın ardından takımın başına Ümit Özat'ı getiren başkent temsilcisinde kaleci Hopf ve Ahmet Çalık, bin 440'ar dakika forma giydi.



Sezonun 16 maçlık bölümünde Ahmet Çalık ve Hopf'u bin 350'şer dakika forma giyen Selçuk Şahin ile Serdar Gürler takip etti.



Kırmızı-siyahlı ekipte kaleciler Nihat Şahin ve Taha Cengiz Demirtaş ile Mahmut Bilir, Ferhat Görgülü, Serdarcan Eralp ve Samuel Owusu, ligde forma şansı bulamadı.



Ligin 16 haftalık periyodunda Gençlerbirliği'nde kırmızı kart gören tek isim, Uğur Çiftçi oldu. Söz konusu dönemde 5'er sarı kart gören Ahmet Oğuz ile Selçuk Şahin de birer maçta takımdaki yerlerini alamadı.



Rumen golcü Bogdan Stancu'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemediği ve sadece 2 golde kaldığı başkent ekibinde Serdar Gürler, gol yollarındaki üretkenliğiyle öne çıktı.



Serdar, sezonun 16 maçlık bölümünü 7 gol ve 2 asistle tamamlarken, Vedat Muric 2, İrfan Can Kahveci, Michel Landel, Uğur Çiftçi, Cosmin Matei ve Tokelo Rantie birer gol attı.



Ankara'da sadece Galatasaray'a yenildi



Gençlerbirliği, sezonun 16 haftalık bölümünde başkentte sadece Galatasaray'a yenildi.



Ligin geride kalan bölümünde yaptığı maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi alan ve 22 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekibin iç saha performansı dikkati çekti.



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanıp 4'ünden beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlı ekip, sahasındaki tek yenilgiyi 1-0'lık skorla Galatasaray'a karşı yaşadı.

