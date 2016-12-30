İstanbul’da kırmızı alarm

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İstanbul'u da esir aldı. Fırtına ve şiddetli yağışın, akşam saatlerinde “kar fırtınası”na dönüşmesinin beklendiği kentte olağanüstü önlemler alındı. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) alarm düzeyine geçirildi.



110 TON TUZ KULLANILDI



Kentte, geceden itibaren 3 bin 437 personel, 932 araç ve iş makinesi ile kritik noktalarda buzlanma nedeniyle 110 ton tuz kullandı. Kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin ton tuz torbası bırakıldı. 363 müdahale noktasında ekipler hazır bekletiliyor. İBB tarafından ilçe belediyelerine tuz ve solüsyon desteği sağlandı. Kar kürüme bıçağı takılmış 145 traktör hazır bekletiliyor. Ayrıca, 6 “Kar kaplanı” otoyollar ve gerektiğinde havalimanları için çalışmalara katkı verecek.



KAR KALINLIĞI 30 CM



Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağışlı havanın akşam yerini kar fırtıınasına bırakması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, 'İstanbul'da 29 Aralık Perşembe ile 31 Aralık Cumartesi günleri arasında fırtına eşliğinde (30-90km/S) aralıklarla tipi şeklinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışları nedeni ile İstanbul'un farklı bölgelerinde 3 ila 30 santimetre aralığında kar birikimine neden olacağı tahmin ediliyor' denildi.



SEFERLER İPTAL EDİLDİ



Fırtına, hava ve deniz ulaşımını da aksattı. Atatürk Havalimanı'na inmek isteyen uçaklardan 6'sı pisti pas geçmek zorunda kaldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle THY 23, Pegasus Hava Yolları da 41 tarifeli seferin iptal edildiğini duyurdu. Fırtına nedeniyle İDO bazı seferlerihi iptal etti.



BALIKÇI TEKNESİ BATTI



Beylikdüzü'nde denize açılan balıkçı teknesi fırtına nedeniyle battı. Balıkçılardan Yılmaz Bodrum kurtarılırken, İlyas Bostancıeli boğuldu. Bir balıkçı ise kayboldu.

İBB tarafından kışa yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığı kent, ana arterlere, kavşaklara, meydanlara ve yollara konulan kameralarla AKOM'dan 24 saat izleniyor. Kışla mücadele çalışmaları AKOM'dan koordine edilecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar kürüme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile buradan izlenecek ve gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Ayrıca, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici, muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek. Kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirildi. Sokakta yaşayanlar için de barınma merkezleri hizmet vermeye başladı. Zabıta, polis ve ambulanslarla toplanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinden sonra buralarda ağırlanacak.

Atatürk Havalimanı iç ve dış hat terminalinde yılbaşı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Seferleri iptal olan yolcuların terminal alanında beklediği görülüyor.