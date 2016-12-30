Levent Tüzemen'in iddiası hakkında Tuzlaspor yönetimi, resmi siteden açıklama yaptı.
İddiaların asılsız olduğu ve Hamit Altıntop'un Tuzlaspor ile hiçbir ilişkisinin olmadığını açıklayan kulüp yönetimi, "Bu akşam oynanan Tuzlaspor – Galatasaray karşılaşması sonrasında ortaya atılan asılsız iddialara cevabımızdır:
Milli futbolcumuz Hamit Altıntop'un kulübümüzle hicbir iliskisi ve alakası bulunmamaktadır. Biz Eski futbolcular olarak yeni bir yönetim modeli örneği sergileyecegimizi daha önce kamuoyu ile paylaşmistik. Yönetim Kurulumuzda Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatli ve Yıldıray Baştürk dışında kimsenin yer almadığını hassasiyetle yinelemeyi bir borç biliriz." şeklinde açıklama yaptı.
İŞTE LEVENT TÜZEMEN'İN HAMİT SÖZLERİ;
"Hamit Altıntop, Galatasaray'ın oynadığı Tuzlaspor'un yönetim kurulu üyesi. O zaman Galatasaray'ın oyuncusu olarak maça çıkma! Kusura bakma, sen buranın yönetim kurulu üyesisin, senin maçta işin yok. Maç başı para alacaksın diye çıkıyorsun. Şimdi şeytanın avukatlığını yaparsak yanlış yerlere gideriz. Bir hata yaptın, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit'in Tuzlaspor'a karşı iki maçta da oynaması hataydı.
Hamit burada topla yerden kalkamadı, dürttü ve o top rakibe gitti gol oldu. Normal koşullarda samimi konuşuyorum; futbol Hamit'i bırakmış. Bir senedir top oynamayan Hamit'in bu ağır temposuyla, geri dönemeyişiyle hiç şansı yok."
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Hamit Altıntop için şok suçlamaya Tuzla'dan cevap!
Levent Tüzemen'in iddiası hakkında Tuzlaspor yönetimi, resmi siteden açıklama yaptı.
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