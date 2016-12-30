30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • -1°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 77.836 0.37
  • Altın: 131,029 0.85
  • Dolar: 3,5184 -0.70
  • Euro: 3,6899 0.24

Arda Turan'dan Çin açıklaması

»
Arda Turan'dan Çin açıklaması
Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, NTV Spor'da katıldıkları programda önemli açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'dan Çin açıklaması Arda Turan'dan Çin açıklaması Arda Turan'dan Çin açıklaması

 

Arda Turan hakkında çıkan Çin iddialarına cevap verirken, Burak Yılmaz da Türkiye'ye dönmeyeceğini bir kez daha dile getirdi.

Son günlerde Çin'e gideceği konuşulan Arda Turan konu hakkında ''Çin'den teklif geldiği, konuşulduğu söyleniyor. Benim haberim yok, bu iş böyledir zaten. Dünyanın en büyük kulübündeyim'' ifadelerini kullandı.

Arda ayrıca Barcelona'daki günlerini de enlatırken ''Ben Barcelona için önemli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. İnsanlar isteseler de, istemeseler de buna saygı duymayı öğrenecek. Bizde 24 oyuncu da kendini o takımın ilk 11 oyuncusu gibi hissediyor. Bir bakarsın en önemli maçta 11'desin, bir maçta kadroda olmazsın. Bizde 24 kişilik bir futbolcu grubu, kupaları kazanmaya çalışan. Ben de bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum'' dedi.

BURAK YILMAZ: ''DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM''

Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz da geleceği hakkında konuşurken ''Ben net söyledim, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Anlamıyorum zaten, gelince git, gidince gel diyorlar'' şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu da Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulunurken; ''Barcelona Arda'yı gönderdiğinde, yerine koyacağı oyuncuyu kolay kolay bulamaz. Ben böyle düşünüyorum'' dedi.

EMRE'DEN ARDA İÇİN 'ÇİN POTU'' GELDİ...

Rıdvan Dilmen'in, ''Emre kaç yıl daha oynar?'' sorusuna Burak Yılmaz, ''Şimdi Premier Lig hedefimiz var'' dedi. Ancak o esnada Emre Belözoğlu, hakkında Çin'e transfer olacak haberleri çıkan Arda'yı da işin içine katarak, ''Bu iki arkadaşımız beni Çin'e götürecekler'' dedi.

Rıdvan Dilmen'in, ''İki arkadaşımız derken'' hatırlatması üzerine de Emre Belözoğlu, ''Pardon'' dedi. Burak Yılmaz ise "Pot kırdı" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Arda Turan'dan Çin açıklamasıArda Turan'dan Çin açıklamasıArda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, NTV Spor'da katıldıkları programda önemli açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ekici İstanbul'a geliyor!Mehmet Ekici İstanbul'a geliyor!Trabzonspor’da beklenen zirve gerçekleşti... Mehmet Ekici bizzat Başkan Muharrem Usta ile görüştü ve “Sözleşme yenilemeyi düşünmüyorum. Beni İstanbul takımları istiyor, sizin şartlarınıza hangisi uyarsa onu kabul ederim” dedi, fitili ateşledi.
Hamit Altıntop için şok suçlamaya Tuzla'dan cevap!Hamit Altıntop için şok suçlamaya Tuzla'dan cevap!Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'un Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardıdnan Levent Tüzemen, A Spor'da Hamit Altıntop'un Tuzlaspor yönetim kurulu üyesi olduğunu iddia etti.
Hopf ve Ahmet Çalık formayı kaptırmıyor!Hopf ve Ahmet Çalık formayı kaptırmıyor!Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde Gençlerbirliği'nin en istikrarlı isimleri, kaptan Ahmet Çalık ile İsveçli kaleci Johannes Hopf oldu.
Fenerbahçe'de Emenike belirsizliğiFenerbahçe'de Emenike belirsizliğiEmmanuel Emenike’nin eski takımı Spartak Moskova’ya kiralanacağı öne sürülmüştü. Ancak ne Fenerbahçe’den ne de Spartak’dan resmi açıklama geldi.
Gençlerbirliği'nden tarihi farkGençlerbirliği'nden tarihi farkZiraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Amedspor'u konuk etti. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
  • Galatasaray'dan Riva ve Florya açıklaması30 Aralık 2016 Cuma 08:21
  • Bursaspor, 10 kişi Aydınspor'u yenemedi30 Aralık 2016 Cuma 08:19
  • Fenerbahçe kupada gol oldu yağdı29 Aralık 2016 Perşembe 22:22
  • Kızılcabölükspor Trabzonspor maçı 1-1 berabere bitti29 Aralık 2016 Perşembe 21:24
  • Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi29 Aralık 2016 Perşembe 17:56
  • Arda Turan için 40 milyon Euro'luk teklif29 Aralık 2016 Perşembe 17:49
  • Egemen Korkmaz, Süper Lig'e geri döndü!29 Aralık 2016 Perşembe 16:58
  • Alman dergisi Focus'tan akılalmaz iddia!29 Aralık 2016 Perşembe 09:34
  • Gökhan Sazdağı'nın sözleşmesi feshedildi29 Aralık 2016 Perşembe 08:21
  • Malaga'da Romero dönemi başladı29 Aralık 2016 Perşembe 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri