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Bunu yapan hastane vatandaşa 2 katını ödeyecek

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Bunu yapan hastane vatandaşa 2 katını ödeyecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2017 itibariyle özel hastanelerle sözleşme şartlarında değişikliğe gitti.
Bunu yapan hastane vatandaşa 2 katını ödeyecek Bunu yapan hastane vatandaşa 2 katını ödeyecek Bunu yapan hastane vatandaşa 2 katını ödeyecek

SGK Başkan Yardımcısı Orhan Koç, fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaşın şikayet etmesi halinde, ceza kesileceğini belirtti.

Koç, “Biz öncelikle ne kadar fark alınmışsa onu tespit edeceğiz. Bunun karşılığında özel hastane vatandaşa parayı nakit ve geciktirmeden ödeyecek. Öderse 5 kat, ödemezse 10 kat ceza keseceğiz” dedi. Koç, 2017 yılında başlayacak olan uygulamayı şöyle anlattı: “Vatandaşın birinci tercihi Sağlık Bakanlığı hastaneleri, ikinci tercihi özel hastaneler olmalı. Özel hastaneler içinde de bizim verdiğimiz limiti tercih eden hastanelere gidilmeli. Hastaneler bizimle sözleşme yaparken artık ücret alacağız. Tıp merkezleri ile de sözleşme yapıyoruz. Kanuna göre, sözleşme yaparken bize asgari ücretin 20 katına kadar para vermeliler ama biz 10 katını alıyoruz.

NAKİT ÖDENECEK

Bir hastane Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki (SUT) fiyatın iki katından fazla fiyatta teklifte bulunuyorsa, bunun ALO 170’e bildirilmesi gerekiyor. Yeni özel hastanelerle yaptığımız yeni sözleşmeye şunu koyduk. Vatandaştan fazla para alınırsa, hastane bunu vatandaşa nakit ödeyecek. Biz de hastaneye 5 kat ceza keseceğiz. Ödemezse 10 kat ceza keseceğiz.  Vatandaş SUT fiyatlarını bilmez ama hastaneye giden herkese mesaj geçiyoruz. ‘Şu hastaneye gittiniz. Biz sizin adınıza şu kadar para ödedik’ diyoruz. Mesajla SUT karşılığı fiyatı da gönderiyoruz. Böylece vatandaş ne kadar ödemesi gerektiğini biliyor. Bunun için hastaneye giden herkesin cep numarasını vermesi lazım. İtirazın bir süresi yok. Kişi, fazla para verdiğini farkettikten sonra şikayet etmeli ve mutlaka fatura almalı. Çünkü fatura alındığında kayda giriliyor. ” 

Hürriyet

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