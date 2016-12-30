KPSS tercihleri sona eriyor!

Yaklaşık dört milyon insan tarafından başvurulup girilen bir sınav olan Kamu Personeli Seçme Sınavı yani bilinen ve kısaltılmış adı ile KPSS sınavının sonuçları açıklanalı çok olsa da tercih ile ilgili bir takım hususlar göze çarpıyor. Türkiye’de yapılan birçok sınavdan sorumlu olan ÖSYM tarafından bu sene de 21 Aralık 2016 tarihinde KPSS sınavına ait ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı. KPSS tercih kılavuzlarının açıklanması ile birlikte adaylar da KPSS esnasında çözdükleri soruları ve bu soruların cevaplarını görebilme şansına erişti. Bunun için adayların tek yapması gereken AİS yani aday işlemleri sistemine her zamanki şekilde giriş yapmak.



KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!



Yukarıda verilen linkler bilgilendirme amaçlıdır.



21 Aralık 2016 tarihinde başlamış olan KPSS tercih işlemlerinin 30 Aralık 2016 tarihine kadar devam etmesi bekleniyor. Herhangi bir uzatma işlemi yapılmadığı taktirde de KPSS 2016/2 tercihleri bu tarihte sona erecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2016/2 tercih kılavuzuyla ilgili olarak bütün bilgiler ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden herkese açık bir şekilde sunulmuş durumdadır.



KPSS İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA



Sadece işi olmayanlar değil işinden memnun olmayan kişiler de bu sınava girerek kendilerine yeni ve daha uygun şartlara sahip bir iş bulmak istiyorlar. Günümüzde de bilindiği üzere işsizlik rakamları her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. Bundan dolayı da sadece üniversite okumak yeterli değil. İnsanların artık en azından yüksek lisans yapması ve de en az bir yabancı dil bilmesi gerekiyor. Bu tür sebeplerden dolayı da devlet tarafından sunulan ve devlet dairelerinde çalışma imkânı bulmak için KPSS’e giren adaylar, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmış olan açıklamaya, KPSS 2016/2 başlığı altında yer alan metin üzerinden ulaşabilirler. Bu metin şöyledir;



“’KPSS 2016/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması”



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59'da sona erecektir.



KPSS TERCİHLERİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



KPSS tercih tercihlerinin açıklandığı günden beri adaylar heyecanlı bir şekilde tercih yapmak için acele ediyorlar. Bir an önce bir iş sahibi olup para kazanmak isteyen tez canlı adayların kendilerini sakinleştirmesi ve eğri oturup doğru konuşarak ellerindeki puanları ve girmek istedikleri işin gerekliliklerini, şartlarını ve koşullarını incelemesi gerekiyor. Zira adayların sınav sonuçları ile birlikte öğrenmiş oldukları puan ve sıralama bilgileri ile birlikte kendi sahip olduğu iş dalındaki deneyimi göz ardı ederek tercih yapmaya kalkarsa o işe girmiş olsa dahi kısa bir süre sonra bu işte başarısız olabilir.

Bu nedenle de KPSS tercihleri sırasında adayların başvurmak istedikleri yani tercih etmek istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu kurum ve kuruluşların istedikleri ve aradıkları koşul ve şartlara dikkat etmesi büyük bir önem arz ediyor. Çünkü şartları sağlamayan adayların başvurularının herhangi bir dönüş ile sonuçlanmaması da mümkün. Zira şartları sağlamayan adayları, iş verenler de istemeyecektir. İşin gerektirdiklerini yapabilen kişilerin ve o işe sınav sonucunda belirlenen puan ve sıralamaya göre en uygun kişinin alınması en doğru şey olacaktır. Ayrıca adayların tercih yaparken dikkat etmesi gereken bir başka şey bir, iki ve üç numaralı tablolar üzerinde yazılı olan nitelik kodlarını incelemek.



Açıklanan pozisyonlarda yer alan şartlar birden fazla ise bu adayların bu uygun kadro ve pozisyon boşluğuna başvurmadan önce şartlardan en az birini sağladığından emin olması gerekiyor.

Bu nedenle de tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce adayların yapması gereken şey Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan ‘’Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar’’ başlıklı uyarı maddelerini iyi bir şekilde incelemektir. Böylece tercihlerini bu uyarıları dikkate alarak yaptıkları taktirde başarılı olma şansları da buna göre artış gösterecektir.



KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Hâlâ tercih işlemlerini gerçekleştirmiş olmayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Zira 21 Aralık 2016 tarihinde saat 10:00’da başlayan KPSS tercihleri 30 Aralık 2016 tarihinin 23:59 saatinde sona erecektir. Bu nedenle de KPSS tercihlerinin yapılması için geriye çok az bir zaman dilimi kalmıştır.



Tercih işlemlerini bir an önce halletmek ve üzerinden bu yükü atmak isteyen adayların yapması gereken şey www.osym.gov.tr sitesine gitmek ve bu site üzerinde yer alan “Yakındakiler” bölümünden “KPSS 2016/” Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme bölümüne giderek tercih işlemlerine başlamaktır.

Tercih işlemleri için bu bölüme giren KPSS adaylarının “Tercih Yap” butonuna basmaları ve ais.osym.gov.tr sitesinde yer alan KPSS 2016/2. Tercih bölümü üzerinden tercihlerine başlamaları gerekiyor.



Sisteme giriş yapabilmek için T. C. Kimlik numarası ya da yabancı uyruklu kişilere verilmiş olan numarayı ve bununla birlikte şifrelerini girmeleri ve aday işletim sistemine bu şekilde giriş yapmaları gerekiyor. Ardından “Tercih Bildir” bölümüne tıklayan adayların, hazırlamış oldukları listelerde yer alan nitelik kodlarını bu bölümde yer alan kod bölümü teker teker girerek, kendileri için seçmiş oldukları uygun kadro ve pozisyonlarla ilgili tercihlerini yapmaları gerekiyor. Tercih listelerini ne olur ne olmaz bir kez daha kontrol eden adayların ise tercih işlemlerini onaylamaları ve KPSS tercihlerini bu şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor.