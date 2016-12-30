Şehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 elektrik indirimi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşların aileleri ile gazilerin ikametgâhlarında tükettikleri elektriği yüzde 50 ucuz kullanmalarını kararlaştırdı. EPDK, Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya gazi maaşının bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisinin, alt abone grubu kapsamına alınmasına karar verdi.
TARİFELER DÜZENLEDİ
Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapan Kurum, daha önce terör şehitlerinin yakınları ve gazilerinin yer aldığı "Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubu"na 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerini de dahil etti. Sabah'ın haberine göre, EPDK'dan yapılan açıklamada, "Düzenlemeyle 15 Temmuz darbe girişimi neticesinde ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşlarımızın aileleri ve yine aynı hain teşebbüs nedeniyle ülkesi ve milleti için yaralanıp gazilik payesi alan vatandaşlarımız, ikametgâhlarında tükettikleri elektrik enerjisi için 667 ve 675 sayılı KHK kapsamında indirimli şehit aileleri ve muharip/ malul gaziler tarifesinden yararlanacaklardır" ifadelerine yer verildi. Düzenlemeyle bundan böyle 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri de ucuz elektrik kullanacak. Normal konut sahipleri 1 kilovat saat başına elektriğe vergiler hariç 33.18 kuruş öderken, şehit aileleri ve gaziler ise 15.95 kuruş ödeyecek.
ELEKTRİĞE ZAM YOK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak tarihi itibariyle elektriğe zam uygulanmayacağını bildirdi. EPDK ayrıca, tek terimli tek zamanlı alçak gerilimden bağlı mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutarın 2016 yılında olduğu gibi 2017'de de yaklaşık 41 lira olacağını duyurdu. Elektrik fiyatlarına son olarak geçen yıl başında yüzde 6.8 oranında zam yapılmıştı.
- Başkanlık sistemi anketi / KATILÇin'den flaş Türk Lirası kararıÇalışanı intihar edince istifa ettiTSK açıkladı: 26 üst düzey hain öldürüldü!Mekke'de yangın: 1 kişi öldüSeçimler 3 Kasım 2019'da yapılacakİşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detaylarıŞehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 elektrik indirimi!Bugün okunması tavsiye edilen dualarAnayasa teklifi komisyonda kabul edildi
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
İmsak 06:49 Güneş 08:22 Öğle 13:14 İkindi 15:31 Akşam 17:53 Yatsı 19:19
- 9°C Adana
- 5°C Adıyaman
- -3°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 6°C Amasya
- -2°C Ankara
- 5°C Antalya
- -1°C Artvin
- -1°C Aydın
- 0°C Balıkesir
- BIST: 77.836 0.37
- Altın: 131,029 0.85
- Dolar: 3,5184 -0.70
- Euro: 3,6899 0.24
Şehit ve gazi yakınlarına yüzde 50 elektrik indirimi!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşların aileleri ile gazilerin ikametgâhlarında tükettikleri elektriği yüzde 50 ucuz kullanmalarını kararlaştırdı. EPDK, Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya gazi maaşının bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisinin, alt abone grubu kapsamına alınmasına karar verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü
- Sosyal medya onları konuşuyor!
- Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu
- Ağaoğlu'nun damadı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı!
- Emrah serveti reddetti
- Erdoğan rica etti! Hülya Avşar yapacak
- Hac kayıtları başlıyor!
- 21 gün içinde nikah masasına oturan Helin Avşar boşandı!
- Şevket Hoca kalp krizi geçirdi
- Nevşin Mengü'den 'porno'lu gönderme
- Nazlı Ilıcak'a kızından kötü haber!
- Ağaoğlu damadına bakın ne hediye etti!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.