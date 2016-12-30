30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 9°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • -1°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 77.836 0.37
  • Altın: 131,029 0.85
  • Dolar: 3,5184 -0.70
  • Euro: 3,6899 0.24

İşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detayları

»
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği ve terör örgütü PKK ile PYD ilişkisini anlatan o makalenin detayları...
İşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detayları
İşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detayları İşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detayları İşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin türlü bahaneler uydurarak kabul etmediği PKK ile PYD arasındaki ilişkiye ilişkin  'NATO’ya Akredite Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin terörle örgütleriyle ilgili bir yayınına değinerek 'ÖLÜLER YALAN SÖYLEMEZ' adlı bir makalenin PKK ve PYD'nin aynı örgütü işaret ettiğini söylemişti.

İŞTE ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ ETTİĞİ O MAKALENİN DETAYLARI

Hürriyet yazarı Fikret Bila da 2 gün önce aynı çalışmayı köşesine taşımıştı. İşte Bila'nın makale üzerine yazdıkları:

ÖLÜLER YALAN SÖYLEMEZ

Bu makaleye ilk kez Mensur Akgün Hoca, geçtiğimiz pazar günü Karar’daki köşesinde dikkat çekmişti. Akgün, NATO’ya bağlı Teröre Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi’nin yıllık dergisi ‘Defence Against Terrorism Review’in (Terörizme Karşı Savunma) son sayısında yer alan Andrew Self ve Jared Ferris imzalı makalede, PKK’nın web sayfasındaki ölüm ilanlarında doğum ve katılım yerlerinin PKK-PYD-YPG arasındaki geçişkenliği ortaya koyduğunu yazdı.

PYD'NİN KANDİL'LE İLİŞKİSİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Akgün’ün de belirttiği gibi, “Dead Men Tell No Lies: Using Killed in Action (KIA) Data to Expose PKK’s Regional Shell Game” (Ölü İnsanlar Yalan söylemez: PKK’nın Bölgesel Kılıf Oyununu Açığa Çıkarmak İçin Ölü Dataları Kullanmak) isimli bu makalede PYD’nin, PKK tarafından kurdurulduğu, Kandil’le ilişkisi açık biçimde gözler önüne seriliyor.

YÜZDE 16'SI TÜRKİYE'DEN

Suriye içsavaşında PYD-YPG saflarında bulunan teröristlerin çoğunluğunun büyük ölçüde Türkiye, Irak ve İran’dan gelen PKK’lılar olduğu da belirtiliyor. Bu teröristlerin yüzde 16’sının Türkiye’den geldiği bilgisi veriliyor. Suriye’de öldürülen PYD-YPG’lilerin yüzde 35’inin Suriye dışından gelen teröristler olduğu da kaydediliyor.

KANDİL'DEN DESTEK İÇİN BİN TERÖRİST

Makalede Salih Müslüm’e destek için bin teröristin Kandil’den gönderildiği bilgisi de var. Söz konusu makale, PYD-YPG’nin PKK ile aynı olduğunu ancak buna rağmen ABD’nin bu gerçeği inkâr ettiğini ortaya koyan bir çalışma niteliğinde...

HUKUKİ BOYUT

Mensur Hoca, yazısında bu verilerin, Türkiye’nin, PKK-PYD ilişkisi konusunda, 20 Ocak’ta ABD Başkanlığı görevini devralacak olan Trump ve yönetimi ile başka ülkeleri ikna etmesini kolaylaştıracağına da dikkat çekmişti. Ayrıca aynı yazısında, terör örgütlerine yardım etmenin suç olduğundan yola çıkarak, Türkiye’nin konuyu PKK’ya PYD üzerinden yardım eden ülkelerin yargısına taşıyabileceği önerisinde de bulunmuştu. Mensur Akgün’ün analizinin ve önerilerinin üzerinde durulmaya değer nitelikte olduğu tartışma götürmez.

KCK ŞEMASI VE SÖZLEŞMESİ

ABD’nin Suriye’de “piyade” gücü olarak kullandığı PYD-YPG’nin PKK’nın kolu olduğunu gösteren birçok kanıt daha önce de basında yer aldı. YPG’yi yönetenlerin PKK tarafından gönderilenler olduğunu Milliyet yazarı Tolga Şardan yazılarında isim isim göstermişti.

ABD konjonktürel çıkarları nedeniyle kabul etmese de KCK Örgüt Şeması ve Sözleşmesi, Öcalan’ın talimatıyla kurulan PYD-YPG’nin PKK’nın Suriye kolu olarak aynı çatı altında bulunduklarını gösteriyor.

PKK ile PYD arasındaki ilişki örgüt şemasında gösterildiği gibi KCK Sözleşmesi ile PYD Rojava Sözleşmesi ve PYD Tüzüğü’nün aynı hükümleri taşıdığı ve buna ilişkin ifade ve belgelerin mahkeme kayıtlarında yer aldığı da biliniyor. (Fikret Bilâ, İdeolojik Kodlarıyla Kâğıt Üstündeki PKK, Doğan Kitap, 2016, s. 185 vd.)

ABD'NİN İNKAR ETMESİ GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMİYOR

Sözünü ettiğim kitabımda, PKK’nın KCK çatısı altında Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de oluşturduğu örgütler, birbirleriyle ilişkileri, bağlı oldukları yapı ve sözleşme (anayasa) detaylı olarak yer alıyor. Keza KCK’nın bir devlet yapısı olduğu, bu devletin Öcalan tarafından, “Demokratik Konfederal Kürdistan” olarak tanımladığına kendi ifadeleriyle yer veriliyor. Marksizmi reddeden Öcalan’ın, yeni ideoloji olarak Murray Bookchin’in ekolojik-komünal-konfederal toplum ideolojisini benimsediği; PKK ve Suriye, Irak, İran’daki bağlı örgütleri bu ideolojiye göre yeniden örgütlediği kanıtlarıyla gösteriliyor.

ABD’nin inkâr etmesi gerçeği değiştirmiyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detaylarıİşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detaylarıİşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği ve terör örgütü PKK ile PYD ilişkisini anlatan o makalenin detayları...
Baykal'dan MHP'yi kızdıracak sözlerBaykal'dan MHP'yi kızdıracak sözlerDeniz Baykal, yeni anayasa teklifindeki seçim tarihinin, seçim korkusu yaşayan milletvekilleri için getirildiğini ileri sürdü.
OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçtiOHAL yetkisi veren madde komisyondan geçtiCumhurbaşkanına OHAL yetkisi veren 13. madde Meclis Komisyonu'ndan geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert çıktı!Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert çıktı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ödül töreninde konuştu.
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert cevapÇavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert cevapDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Büyükelçisi'nin PKK'ya silah vermiyoruz sözlerine çok sert tepki gösterdi.
Bakan Bozdağ'dan CHP'li vekile tokat gibi cevap!Bakan Bozdağ'dan CHP'li vekile tokat gibi cevap!"Bu Anayasa değişikliği hainliktir. Hainlik yapıyorsunuz" diyen CHP'li vekile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sert cevap verdi.
  • Çok önemli PYD açıklaması! Masada olacak mı?28 Aralık 2016 Çarşamba 14:25
  • CHP'nin kritik ismi tutuklandı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve sanatta kopya çektik ​28 Aralık 2016 Çarşamba 10:56
  • Koçdemir başkanlık konusunda rengini belli etti28 Aralık 2016 Çarşamba 10:46
  • İşte Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları27 Aralık 2016 Salı 16:22
  • Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar27 Aralık 2016 Salı 14:17
  • Melih Gökçek'ten Osman Gökçek ve ATO seçimleri açıklaması26 Aralık 2016 Pazartesi 14:23
  • İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar26 Aralık 2016 Pazartesi 14:07
  • Aysel Tuğluk gözaltına alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 08:56
  • MHP'den açıklama: 'Hükümete tam destek veriyoruz'25 Aralık 2016 Pazar 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri