30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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Çalışanı intihar edince istifa etti

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Çalışanı intihar edince istifa etti
Japon reklamcılık devi Dentsu’da çalışan genç bir personelin intiharı CEO'yu istifa ettirdi.
Çalışanı intihar edince istifa etti Çalışanı intihar edince istifa etti Çalışanı intihar edince istifa etti

Japon reklamcılık devi Dentsu’nun CEO’su Tadashi Ishii, genç bir çalışanın intiharının personelin aşırı mesai yapmasını gerektiren şirket kültürüne bağlanmasının ardından istifa etti.

Dentsu şirketi kurul toplantısından sonra CEO Tadashi Ishii’nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

NTV'nin aktardığı habere göre Japon yetkililer, Matsuri Takahashi adlı kadın çalışanın çok uzun saatler çalışmak zorunda bırakıldığını açıkladı. Yetkililer genç kadının intiharına giden yolda bu zorlayıcı iş temposunun etkili olduğunu bildirdiler.

Yetkili makamlar, Takahashi'nin intiharından önceki son 1 ay için yaklaşık 105 saatfazla mesai yaptığını açıkladı.
Ishii'nin istifası, konuyla ilgilenen yetkililerin Dentsu'nun ofislerine baskın yapmasından sonra geldi. Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları savcılığa dava için dahil olma talebinde bulundu.

Japonya maaşlı çalışanlardan talep edilen acımasız çalışma saatleri ile tanınmakta. Japonya ekonomisinin belkemiğini oluşturduğu iddia edilen çalışma kültürü, Başbakan Şinzo Abe tarafından çalışanları rahatlatacağı açıklanan bir dizi reforma tabi tutulmakta.

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