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PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticileri ilk duruşmada salıverildi

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PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticileri ilk duruşmada salıverildi
Bölücü terör örgütü PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticilerinden olan ve örgüt üyeliğiyle yargılanan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay, dün çıktıkları ilk duruşmada salıverildi.
PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticileri ilk duruşmada salıverildi PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticileri ilk duruşmada salıverildi PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticileri ilk duruşmada salıverildi

Kararının ardından Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi’nden serbest bırakıldı. Alpay ve Erdoğan’ı kapıda yakınları karşıladı. Yağmur altında uzun süre bekleyenler, yazarların kapıdan çıkmasıyla birlikte çevrelerini sardı.

Yazar Necmiye Alpay cezaevi kapısı önünde yaptığı açıklamada, "Yarın ilk iş olarak buraya nöbete gelirim, Cumartesi Cumhuriyet’e giderim. Bunları derken burada nöbet olmadığını öğrendim. ’Kadın tutsaklara özgürlük’ başlığı altında nöbet tutmak şart. Haftada bir bile olsa buradaki nöbeti sürdürmeye çalışalım." dedi. "Tahliye olduktan sonra ne hissettiniz?" şeklindeki soruya Alpay, "Olması gereken, gecikerek oldu. Aslında hiç olmaması gerekiyordu" şeklinde cevap verdi. Alpay Bakırköy Kadın Tutukevi önünde nöbet tutanlara da teşekkür etti.

Erdoğan savunmasına, "Hukuk varmış gibi yapacağım" diyerek başladı. Bütünüyle yasal bir gazetenin hiçbir yetkisi bulunmayan yayın kurulunda yer aldığı için tutuklandığını söyleyen Erdoğan, "18 yıl önce Radikal Gazetesi'nde başladığım yazılarımın hiç birine dava açılmadı" dedi. Yazılan iddianame ile temel hukuk ilkelerinin çiğnendiğini söyleyen Erdoğan, "En acısı 26 yıl 8 kitap, yüzlerce yazı yazmış bir yazarın cımbızla seçilen yazılarından suçlanması" ifadelerini kullandı. "Ben bir yazarım benim var oluş amacım anlatmak" diyen Aslı Erdoğan şöyle konuştu: "Örgüt üyeliği suçlaması için gösterilen tek delil, gazetenin künyesinde yazan ismim." demişti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmi Alpay için tahliye talep etti. Karar için duruşmaya ara verildi.

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