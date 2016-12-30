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Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

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Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak
Chedjou, Hamit ve Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden G.Sarat yönetimi, aralarında Podolski'nin olduğu 6 isimle daha yollarını ayıracak.
Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

Galatasaray, yapılan görüşmelerin ardından, Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı Kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya  kalan kontrat bedeli olan 1.180.000 Euro yerine 400.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir." denildi. 

6 KİŞİ DAHA GÖNDERİLECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, resmi olarak kadroda bulunan ancak takımdan ayrı olarak Florya'da bireysel çalışmalar yapan Jem Karacan, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan ile de yolları ayıracak.

Ayrıca sezon başında transfer olan ancak Çaykur Rizespor'a kiralanan ve Karadeniz ekibinden de ayrılan Emrah Başsan'a da Anadolu kulüplerinden talipler olduğu, kısa sürede Emrah'ın da takımdan gönderileceği ifade edildi.

Sarı kırmızılıların bir başka sözleşmeli futbolcusu Lucas Ontivero da yönetimin kadroda düşünmediği isimler arasında. Genç oyuncunun da sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek. 

PODOLSKİ SATILACAK

Öte yandan ailesini İstanbul'dan gönderen Podolski için Çin'den 7 ile 10 milyon Euro arası bir gelir bekleyen yönetim, Riekerink'in raporu doğrultusunda 3-4 oyuncu almanın hesaplarını yapıyor.

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