30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • -1°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 78.020 0.24
  • Altın: 131,414 0.32
  • Dolar: 3,5242 0.16
  • Euro: 3,7043 0.39

Alçıdan külçe altında FETÖ gözaltısı

»
Antalya'da alçıdan külçe altınlar ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişi bu kez de FETÖ'den gözaltına alındı.
Alçıdan külçe altında FETÖ gözaltısı
Alçıdan külçe altında FETÖ gözaltısı Alçıdan külçe altında FETÖ gözaltısı Alçıdan külçe altında FETÖ gözaltısı

Antalya Kemer’de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki iddialar sonrası başlatılan ve ekiplerin 3 günlük arayışı sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarılmasıyla tamamlanan soruşturmaya ilişkin daha önce kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, serbest bırakıldı.

78995.jpg

BU KEZ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği açıklanan M.K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak Antalya’ya götürüldü.

2wdtn_1483077660_4524.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonuTürkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonuTürkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonu
Bursa'da uyuşturucu satıcısı TIR şoförü tutuklandıBursa'da uyuşturucu satıcısı TIR şoförü tutuklandıEmniyet çıkışı "Uyuşturucuyu kime satacaktın? diye soran gazetecilere uyuşturucu satıcısı TIR şoförü "Size satacaktım neden almadınız?" diyerek cevap verdi
Alçıdan külçe altında FETÖ gözaltısıAlçıdan külçe altında FETÖ gözaltısıAntalya'da alçıdan külçe altınlar ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan bir kişi bu kez de FETÖ'den gözaltına alındı.
ABD'yi zora sokacak görüntüler!ABD'yi zora sokacak görüntüler!ABD, inkar etmesine rağmen terör örgütüne yardımları Ekim 2014'ten itibaren açıktan yapmaya başladı.
PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticileri ilk duruşmada salıverildiPKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticileri ilk duruşmada salıverildiBölücü terör örgütü PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticilerinden olan ve örgüt üyeliğiyle yargılanan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay, dün çıktıkları ilk duruşmada salıverildi.
İşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleriİşte Günün Gazete manşetleri
  • Başkanlık ANKETİ / Katıl oyunu kullan30 Aralık 2016 Cuma 09:32
  • TSK açıkladı: 26 üst düzey hain öldürüldü!30 Aralık 2016 Cuma 09:20
  • Seçimler 3 Kasım 2019'da yapılacak30 Aralık 2016 Cuma 09:09
  • Bugün okunması tavsiye edilen dualar30 Aralık 2016 Cuma 09:00
  • Anayasa teklifi komisyonda kabul edildi30 Aralık 2016 Cuma 08:52
  • 16 askerin şehit olduğu saldırıda derin şüphe30 Aralık 2016 Cuma 08:48
  • Adana'daki DEAŞ operasyonunda 40 kişi gözaltında30 Aralık 2016 Cuma 08:46
  • FETÖ'den NATO'dan görevli subaylara talimat!30 Aralık 2016 Cuma 08:30
  • Siirt'te köy camisinde ypg bayraklı tabut bulundu30 Aralık 2016 Cuma 08:26
  • İstanbul’da kırmızı alarm30 Aralık 2016 Cuma 08:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri