30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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Bursa'da uyuşturucu satıcısı TIR şoförü tutuklandı

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Emniyet çıkışı "Uyuşturucuyu kime satacaktın? diye soran gazetecilere uyuşturucu satıcısı TIR şoförü "Size satacaktım neden almadınız?" diyerek cevap verdi
Bursa'da uyuşturucu satıcısı TIR şoförü tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu satıcısı TIR şoförü tutuklandı Bursa'da uyuşturucu satıcısı TIR şoförü tutuklandı Bursa'da uyuşturucu satıcısı TIR şoförü tutuklandı

Bursa'da TIR'da taşıdığı 114 kilogram uyuşturucu ile yakalanan sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diyarbakır'dan TIR'la getirdiği uyuşturucu maddeyi şehir merkezine sokmak isterken gözaltına alınan sürücü gazetecilerin "Kime satacaktın?" sorusuna "Size getirdim. Neden almadınız?" şeklinde cevap verdi.

114 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan İ.D. (52) isimli kişinin yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan Bursa polisi şahsı ve Diyarbakır'dan geldiği TIR'ı takibe aldı. Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Kamyon Garajı'nda operasyon düzenleyen narkotik ekipleri garaja giriş yapan İ.D. 'yi gözaltına aldı. TIR'da yapılan aramada, çekici ve dorse kısmına gizlenmiş yaklaşık 114 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.D. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, emniyet çıkışı "Uyuşturucuyu kime satacaktın? diye soran gazetecilere "Size satacaktım neden almadınız?" diyerek cevap verdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor

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