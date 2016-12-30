MHP’li Enginyurt’tan şok “AK Partililer” iddiası

MHP’li Cemal Enginyurt, AK Parti’de Başkanlığın Meclis’ten geçmeyeceğini düşünenlerin olduğunu ve faturanın MHP’ye kesilmek istendiğini ileri sürdü. “MHP şu kadar fire verir diyelim, yoksa kabak bize patlar” denildiğini iddia etti.

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye en yakın isimlerden Ordu eski milletvekili Cemal Enginyurt, Başkanlık sistemi çalışmaları ve bir kesim AK Parti milletvekili için çok çarpıcı iddialarda bulundu.

MHP’li Enginyurt, kulislerde konuşulanları aktararak, AK Parti’nin Meclis’e getirdiği ve partisinin desteklediği Anayasa değişikliğinin geçmemesi halinde faturayı MHP’ye kesmek isteyen AK Partililer olduğunu ileri sürdü.

“MHP ŞU KADAR FİRE VERİR DİYELİM YOKSA…”

Enginyurt’a göre, AK Parti milletvekilleri arasında bir kesim Başkanlığın Meclis’ten geçmeyeceğini düşünüyor ve bu kesimlerce fatura şimdiden MHP’ye kesilmek isteniyor. Enginyurt bu AK Partililerin pastane köşelerinde “MHP şu kadar fire verir diyelim, yoksa kabak bize patlar” dediğini iddia etti.

Cemal Enginyurt’un, MHP gazetesi Ortadoğu’da yayınlanan “AKP'LİLER NE YAPMAK İSTİYOR?” başlıklı yazısı şöyle:

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Anayasa değişikliği noktasında samimi gayretler gösterirken, Ülkenin muhtemel bir iç kargaşa veya dış etkenlerle oluşacak olumsuzluklar karşısın da Birlik ruhunu ortaya koyarken, biraz da AKP cephesine bakmak lazım diye düşünüyorum.

Fiili bir Başkan yönetiminin sorumsuzluk olduğundan hareketle, "ya Halk seçerse Başkan ol, yada asli görevine dön" özetiyle başlanan Anayasa değişikliği noktasında MHP dik duruyor. Tabandan tazyik çalışmaları hızla büyürken, Devlet bey Devlet adamlığının gereğini yapmaya devam ediyor.

Akp cephesinde kafalar çok karışık, benim anladığım Başkanlık meselesi AKP'lilere iyice anlatılmamış. Kulisler, referandumdan evet çıkmaz, Meclisten dahi geçmeyebilir endişesi bu partili arkadaşları fazlasıyla sarmış durumda.

Bu endişe aslında baştan bu tarafa var diyebiliriz. Fazla geriye gitmeden birkaç açıklamayı tekrar hatırlayalım.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş," Devlet Bahçeli kurt politikacıdır, bizi tuzağa çekebilir. Referandumda %50 altında alırsak başarısızlık büyük olur"

Cumhurbaşkanı metin yazarı Ankara Milletvekili Aydın Ünal," MHP bize tuzak kurarsa bedelini ağır öder. İlk seçimlerde baraj altı kalırlar"

Anayasa Komisyon eski Başkanı Burhan Kuzu," Başkanlık geldiğinde Mecliste 2 parti kalır, MHP meclise giremez". İşte bu ve buna benzer açıklamalar, AKP'liler ne yapmak istiyor? Sorusunu sormamızı sağlıyor.

Kulislerde konuşulanlar daha çirkin. AKP'nin bazı vekiller, pastahane köşelerinde anket sonuçlarını yorumlayarak ileri geri konuşuyor. Birisi lafı alıyor "20 civarında Davutoğlu na bağlı Milletvekili var, bunların evet vereceğini zannetmiyorum" derken. Bir diğeri MHP şu kadar fire verir diyelim, yoksa kabak bize patlar korkusunu dile getiriyor.

Hele aralarından bazı aklı evveller var ki, uçmuş beyin zaafiyeti yaşıyor."MHP'nin mahkeme işlerini ben çözdüm, elleri mecbur evet diyecekler" diyor.

Bütün bunların ışığında hemen çözümleme yaparsak durum hakikaten vahim. Anlaşılan bir kısım AKP'li yasanın Meclisten geçmeyeceğini görüyor, ihaleyi şimdiden MHP üzerine bırakma tezgahını açmış.

Bir diğer kesim ise; Başkanlık olmasın, mevcut yapı devam etsin talimatını almış suyu bulandırıyor. MHP'lileri tahrik etmek için ipe sapa gelmez sözler ediyor. Bu ikinci kesim daha tehlikeli. Bunlar Cumhurbaşkanı taraftarı gibi görünüyor, lakin ondanda kurtulmayı çok istiyor. Bu sebeple de,MHP ve tabanını tahrik edecek sözleri her geçen gün büyüterek dillendiriyorlar.

Nitekim Anayasa değişikliklerinin dikkatli hazırlanmadığı konusunda da, bu AKP'li iktidar yanlısı gizli muhalif grup fitne ateşini yaktı. " 21 madde hazırlandı haberimiz yok, üstelik o maddelerin bir kısmı geri çekildi, bir kısmında da değişiklik yapılıyor. Bu nasıl iş" diyerek.

Özellikle, önümüzdeki seçimler de AKP listelerinde yer almayacağını düşünenler çok kindar. Nasıl olsa bizi çizecekler, biz çizilmeden bir ders verelim modundalar.

Hatta halkın destek vermeyeceğini dost meclislerinde sürekli gündemde tutuyorlar. AKP tabanının kırgın olduğunu, FETÖ soruşturmalarında en fazla mağdurun AKP seçmenlerinden olduğunu, İş dünyasının ve esnafın perişan edildiğini, Ekonomik sıkıntıların had safhaya çıktığını konuşarak, referandumun büyük tehlikeler içerdiğini ciddi ciddi tartışıyorlar.

İşte bu sebepten hareketle de bir suçlu arayışına girmiş gibiler. Şimdiden ihaleyi MHP ye fatura etme çalışmaları yapıyorlar.

AKP'lilere tavsiyemdir. MHP ve onun saygıdeğer lideri, "mevzubahis olan vatansa gerisi teferruattır" diyen bir davanın temsilcileridir. Eğer liderinizi satacak veya bir tezgaha getirecekseniz, adam olun. Bunu MHP üzerinden yapmaya kalkmayın elinizde patlar.”

Cemal Enginyurt kimdir?

Cemal Enginyurt 1999 yılında yapılan seçimlerde MHP Ordu Milletvekili seçilerek Meclis'e girdi. 2012 yılında MHP İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. 2014 yılında yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu. Enginyurt 2015 7 Haziran’da yapılan 25. Dönem milletvekilliği seçimlerinde de Ordu ilinden yine 1. sıra adayı oldu fakat seçilemedi. MHP gazetesi Ortadoğu'da köşe yazarlığı yapan Cemal Enginyurt, 1 Kasım seçimlerinden sonra MHP'de yönetim değişikliği isteyen grup ile Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın gibi muhalif isimlere karşı Bahçeli'nin yanında verdiği mücadele ile dikkat çekmiş bir isim.