Canikli: 600 bin yeni istihdam olacak

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin başkanlığında toplandı. Canikli burada ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Canikli, para ve sermaye piyasalarındaki küresel dalgalanmanın artık sonuna gelindiğini belirterek, "Dalga boyu küçüldü ve daha istikrarlı bir trende girdi. 2017 yılı ekonominin yükseldiği bir yıl olacak. 2017 yılında 600 bin yeni istihdam olanağı açacağız, ihtiyaç olursa bu rakam daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Dolar baskısı faizleri yükseltemedi

"Dolar baskısı faizlerin yükselmesini sağlayamadı" diyen Canikli, "Hanehalkının dövize olan muhtemel talebi önlenmiş, hatta hanehalkı sürekli olarak piyasaya döviz sağlayıcı pozisyona gelmiştir. Bugün dolarizasyon tehlikesi Türkiye için azalmıştır ve çok küçük boyutlardadır" şeklinde konuştu.

Nurettin Canikli, "2017'de jeopolitik riskler azalacaktır, esasında azalmaya başlamıştır" dedi ve şunları söyledi: "Suriye'de sağlanan ateşkes bu bölgede normalleşmenin önünü açacaktır, benzer gelişmenin Irak'ta da ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. 2017'de Suriye ve Irak ile ticari ilişkilerimizde sıçrama yaşanacaktır. AB ile ticaret hacmimiz genişleyecektir"

'Piyasalar yoğun talep ile muhatap olacak'

Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelecek yıl için altın vuruş olacağını belirten Canikli, "2017 Türkiye ekonomisinin yılı olacaktır, tüm makroekonomik göstergelerin olumluya döndüğü bir yıl olacaktır, güçlü büyüme 2017'de damgasını vuracaktır. Finansal piyasalar uluslararası sermayenin yoğun talebi ve tercihi ile muhatap olacaktır. Turizmde geçen yıl yaşanan kayıplar 2017'de telafi edilecektir" değerlendirmesini yaptı.