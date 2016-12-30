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Mustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik etti

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Mustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik etti
'Uzaylı türkücü' olarak tanınan Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Derya Topaloğlu'na yumruk atıp yüzündeki orbita kemiğini kırdığı iddia edildi.
Mustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik etti Mustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik etti Mustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik etti

İki çocuğunun babası Mustafa Topaloğlu'ndan dayak yediğini söyleyen Derya Topaloğlu, yüzünün fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Derya Topaloğlu fotoğrafların altına şu notu düştü:

"Bütün tanıdıklarımın bilmesini istediğim bir olay yaşadım. Beni bu hale 18 yaşımdan 33 yaşıma kadar yanında bulunduğum ve iki evlat verdiğim Mustafa Topaloğlu getirdi. Mustafa Topaloğlu, oturduğum sitenin kafeteryasında, bayan arkadaşlarımla bir masada otururken; sorgusuz sualsiz yanıma gelip gözüme yumruk attı. Attığı yumrukla 'ortiba' dedikleri, gözümün kemiği kırıldı. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Şimdi ailemin yanındayım. Olaya şahit olan komşularım; sebepsiz ve durduk yere böylesi bir olayla karşı karşıya geldiğime tanıktır. Mustafa Topaloğlu'nun sebepsiz kavgaları fazlaca olmaktaydı. Bu son vuruşuyla sözde olan evlilik bitmiştir. Böylesi bir vahşeti Allah kimseye vermesin"

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Ağır bir operasyon geçiren ve şu sıralar ailesinin yanında olan Derya Topaloğlu, Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. 'Yanına gidersem beni öldürecek' diyen Topaloğlu şunları söyledi:

"15 yıldır aynı evin içindeyiz.Onun ne yapmaya çalıştığını hiç anlayamadım. Daha ilk eşinden gidip boşanamadı ki, benimle nikah yapsın. Bir şey diyemiyorum. Hala şoktayım, yaşadığım olayın şokundayım. Annemle babamın evindeyim. Ben kendisiyle bu olay başıma geldiğinden beri hiç telefonla dahi konuşmadım. Yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha gidersem öldürür beni, ölüm çıkar. Üzerime kayıtlı hiçbir şeyim yok. 'Topaloğlu' soyadını mahkeme kararıyla aldım. İlk çocuğum doğduğunda okula başlarken sorun yaşamasın diye mahkeme kararıyla aldığım bir soyisim. Çocuklarımla konuşuyorum. İyi değiller. Benim yanıma gelmek istiyorlar. Sebebi olan tek bir şey var onu da buradan söyleyemem. Acilen tedaviye ihtiyacı var. Daha önce de çocuklarımın gözü önünde çok dayak yedim. Hiç haberim yokken, habersizce vurdu bu yumruğu. Kendisi zaten rahatsız. 66 yaşında ve çok ciddi tedavi görmesi lazım. Çocuklara şiddet uygulayıp, uygulamadığıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Bunlar çok çirkin şeyler. Yanımda arkadaşlarım, gören şahitlerim var. Ben canımı yolda bulmadım, asla dönmem.

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