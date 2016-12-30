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PKK gazetesi yöneticisi serbest kalınca: Mücadeleye devam

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PKK gazetesi yöneticisi serbest kalınca: Mücadeleye devam
PKK gazetesi Özgür Gündem’in yayın yönetmeni Zana Kaya, örgüt üyeliğinden yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilir edilmez yaptığı ilk açıklamada “Mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
PKK gazetesi yöneticisi serbest kalınca: Mücadeleye devam PKK gazetesi yöneticisi serbest kalınca: Mücadeleye devam PKK gazetesi yöneticisi serbest kalınca: Mücadeleye devam

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan sözde gazeteler arasında yer alan, PKK yayın organı Özgür Gündem’in tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya, ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Zana Kaya ile birlikte Özgür Gündem’in diğer yöneticileri Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay da tahliye edildiler.

PKK gazetesi Özgür Gündem’in en tepe yöneticisi olan Zana Kaya, örgüt üyeliğinden yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilir edilmez yaptığı ilk açıklamada “Mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Kaya: Kaldığımız yerden devam

PKK gazetesi Özgür Gündem’in Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Cezaevi çıkışında konuşan Kaya şunları söyledi: “Kaldığımız yerden devam edeceğiz çalışmaya ve gazeteciliğe. Yazı İşleri Müdürümüz hala içeride. Hala 150’ye yakın gazeteci arkadaşımız var, Kürt siyasetçiler, parti başkanları var. Binlerce siyasi tutsak var. Türkiye toplu cezaevine dönüştürülmüş durumda. İçerideki ve dışarıdaki cezaevlerinin tümünün özgürleşmesi için mücadeleyi yükseltmemiz lazım.”

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