Kopan demir profil ok gibi saplandı

İstanbul'da dün yaşanan olumsuz havaşartları ve fırtına bir çok yerde elektriklerin kesilmesine, ağaçların devrilmesine, ulaşımın aksamasına neden olurken en ilginç kaza Karaköy'de yaşandı.
Karaköy Mumhane Caddesi'nde bulunan katlı otoparkın önünde seyreden aracın tavanına fırtınadan kopan dev afişi taşıyan profil demiri ok gibi saptandı.
Vatandaşların hayretler içinde izlediği olayda otomobil sürücüsü yaralanmazken tavandan aracın döşemesine kadar giren yaklaşık 8 metrelik profil boru vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.
BAZI MAHALLELER BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Özellikle Anadolu yakasında, gece başlayıp devam eden yağış dolayısıyla yüksek kesimlerdeki bazı mahalleler beyaza büründü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince oluşturulan karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında hazır bekletildi. Yüksek kesimlere yağan kardan oluşan birikintileri temizleme çalışması yapıldı.
Ayrıca, İstanbul'da trafik yoğunlunun yaşandığı saatlerde buzlanma yüzünden kaza yaşanmaması için belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapılacağı öğrenildi.