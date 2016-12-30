30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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Kopan demir profil ok gibi saplandı

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İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtınada kopan bir demir profil seyir halindeki araca böyle saplandı.
Kopan demir profil ok gibi saplandı
Kopan demir profil ok gibi saplandı Kopan demir profil ok gibi saplandı Kopan demir profil ok gibi saplandı

 

İstanbul'da dün yaşanan olumsuz havaşartları ve fırtına bir çok yerde elektriklerin kesilmesine, ağaçların devrilmesine, ulaşımın aksamasına neden olurken en ilginç kaza Karaköy'de yaşandı.

Karaköy Mumhane Caddesi'nde bulunan katlı otoparkın önünde seyreden aracın tavanına fırtınadan kopan dev afişi taşıyan profil demiri ok gibi saptandı.

 Vatandaşların hayretler içinde izlediği olayda otomobil sürücüsü yaralanmazken tavandan aracın döşemesine kadar giren yaklaşık 8 metrelik profil boru vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.

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BAZI MAHALLELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Özellikle Anadolu yakasında, gece başlayıp devam eden yağış dolayısıyla yüksek kesimlerdeki bazı mahalleler beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince oluşturulan karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında hazır bekletildi. Yüksek kesimlere yağan kardan oluşan birikintileri temizleme çalışması yapıldı.

Ayrıca, İstanbul'da trafik yoğunlunun yaşandığı saatlerde buzlanma yüzünden kaza yaşanmaması için belediye ekiplerince yollarda tuzlama çalışması yapılacağı öğrenildi.

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