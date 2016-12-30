Erdoğan ve Putin ABD'yi dışladı

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Suriye'de ateşkesin ilan edilmesi İngiliz basınında büyük yankı uyardı.

İngiliz gazetesi Guardian, bugünkü sayılarında, Suriye'de gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes ile ilgili haber ve yorumlara sayfalarında geniş yer verdi.

GUARDİAN'IN MANŞETİ: ''ABD DIŞLANDI''

Haberden bazı satırlar şöyle:

"Anlaşmaya varılmasını sağlayanlara bakıldığında, ABD'nin eksikliği net şekilde görülüyor. Zaten geçtiğimiz aylarda Moskova Suriye'deki askeri ve diplomatik girişimlerini artırırken, ABD süreçten dışlanmıştı... ABD'nin müzakerelerde olmaması, bir anlamda Rusya ve Türkiye'nin Washington'un Suriye'ye yönelik olarak izlediği politikalardan duydukları hayalkırıklığının bir sonucu."

SÜREÇTE EN ÖNEMLİ ÜLKE TÜRKİYE

Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour'a göre de, Suriye'de ipleri elinde tutan kişi Putin. Wintour, "Süreçte en önemli ülke Türkiye olacak gibi görünüyor" dedi.

TİMES: ERDOĞAN'LA PUTİN'İN ANLAŞMASI SAVAŞI SONA ERDİRİYOR

Times gazetesinin başlığı, "Putin, Erdoğan'la anlaşma sonrası Suriye'de savaşın sona ermesi çağrısı yapıyor."

ERDOĞAN, ABD'Yİ TERÖRİZMİ DESTEKLEMEKLE SUÇLUYOR

Gazete ABD'nin ise Astana'da yapılacak görüşmelere katılmasının beklenmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yi, YPG'yle ilişkisi nedeniyle 'terörizmi desteklemekle' suçladığını belirtiyor.