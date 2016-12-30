30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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Cenaze namazında akıl almaz olay!

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Trafik kazasında ölen 68 yaşındaki şahsın cenaze namazı kılınırken polis ekipleri camiye gelerek otopsi için cenazeyi hastaneye götürdü.
Cenaze namazında akıl almaz olay!
Cenaze namazında akıl almaz olay! Cenaze namazında akıl almaz olay! Cenaze namazında akıl almaz olay!

Önceki gün Soma'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fuat Zabun ilk olarak Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakım ünitesinde yer olmaması nedeniyle yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddialara göre, hastane görevlileri tarafından Zabun'un cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. İki çocuk babası Zabun'un ailesi cenazeyi duyurmak için belediye hoparlörlerinden anons yaptırdı. Talihsiz adamın yakınları ve sevenleri Soma Ulu Camide kılınacak öğle namazının ardından cenaze namazına katılmak için camiye geldi. Tam cenaze namazı kılınacakken cami bahçesine gelen polis ekipleri savcının talimatıyla cenazeyi otopsi için almaları gerektiğini söyledi. Çok geçmeden olayın arkasındaki ihmal ortaya çıktı. Özel hastane görevlilerinin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Zabun'un ölümünü adli olay olmasına rağmen polis ekiplerine bildirmeden cenazeyi aileye teslim ettiği kaydedildi. Polisin dikkatiyle cenaze gömülmeden ve olay daha büyük bir skandala dönüşmeden fark edilmiş oldu.

Yeniden Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan cenaze yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi. Fuat Zabun'un cenazesi bu defa ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Soma İlçe Mezarlığına defnedildi.

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Cenaze namazında akıl almaz olay!Cenaze namazında akıl almaz olay!Trafik kazasında ölen 68 yaşındaki şahsın cenaze namazı kılınırken polis ekipleri camiye gelerek otopsi için cenazeyi hastaneye götürdü.
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