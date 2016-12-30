30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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TSK açıkladı: Sözde DAEŞ emirini öldürdük!

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TSK açıkladı: Sözde DAEŞ emirini öldürdük!
TSK'dan Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklama daha geldi.
TSK açıkladı: Sözde DAEŞ emirini öldürdük! TSK açıkladı: Sözde DAEŞ emirini öldürdük! TSK açıkladı: Sözde DAEŞ emirini öldürdük!

TSK açıklamasında "Fırat Kalkanı Harekâtının başlangıcından bugüne kadar 1171'i ölü, 117'si yaralı ve 6’sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu 1294 terörist; 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atılmıştır. Ayrıca tespit edilen 2392 EYP ve 42 Mayın imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EBU HUSEN TUNUSİ ÖLDÜRÜLDÜ

DEAŞ’ın sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.  Ebu Husen Tunusi Rakka’da etkili olan baş teröristlerden biriydi. Tunusi,  El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderilmişti. Bu da terör örgütü DEAŞ El Bab’a verdiği önemin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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TUNUSİ'NİN KONVOYU VURULDU

Bölgeden gelen bilgilere göre terör örgütü DEAş'ın Rakka'dan El Bab'a gönderdiği sözde üst düzey emirlerinden Ebu Husen Tunusi, Türk uçaklarının dün düzenlediği hava operasyonunda vuruldu. 

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