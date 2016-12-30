Başbakan Yıldırım emeklilere verilecek promosyon ile ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, 'Bin lira altında maaş alanlara yılda 300 lira, bin lira ile 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 375 lira verilecek.' dedi.
30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
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Başbakan'dan emeklilere promosyon müjdesi
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