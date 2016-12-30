30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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PKK oradan çekilme kararı aldı

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PKK'nın sözde liderlerinden Murat Karayılan, Şengal'den çekileceklerini söyledi.
PKK oradan çekilme kararı aldı
PKK oradan çekilme kararı aldı PKK oradan çekilme kararı aldı PKK oradan çekilme kararı aldı

PKK'nın Kandil'deki sözde liderlerinden Murat Karayılan, Erbil ile görüşmelerinin tamamlanması sonrası Şengal'den çekileceklerini söyledi.

"BİZ ZATEN KENDİLERİNE ÇEKİLECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK"

Murat Karayılan Sterk TV'ye yaptığı açıklamada Başbakan Neçirvan Barzani'nin sözlerine atıfta bulunarak, "Zaten aramızda bir görüşme durumu söz konusudur. Biz aramızdaki bu tartışmaların sonuçlanmasıyla birlikte HPG olarak güçlerimizi çekeceğimizi zaten kendilerine açıkça söylemişiz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum." dedi.

BARZANİ "GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ" DEMİŞTİ

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, PKK'nin Şengal'den çıkması gerektiğini söyleyerek, "Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız." demişti.

Başbakan Neçirvan Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi'nde düzenlenen "Bağımsızlık Sonrası Kürt Konferansı"nın ardından Al-Monitor'e verdiği röportajda, PKK'nin Şengal bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayarak, "PKK'nin Şengal'deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal'in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK'nin oradaki varlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

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