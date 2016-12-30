Başbakan Binali Yıldırım'dan kritik OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Başbakan, terörle mücadelenin 2017 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederken OHAL'le ilgili soruya "OHAL'le ilgili kararı önümüzdeki 15 gün içinde gündeme gelecek, karar verilecek.Şu anda bir şey söylemeyeyim. Terörle mücadelede gidilecek ne varsa yapılacak. Hükümetimiz kararlılık içinde, en sahadaki en düşük kademedeki teröristle en yükseğin bizim için farkı yoktur. " dedi.



İşte o konuşmadan satır başları:

"21 maddeydi bazı maddelerde değişiklik yapınca diğerleri ile birleştirme yoluna gidildi. 18 madde olarak Genel Kurul gündemine gelecek. Komisyondaki görüşmeler demokratik bir tahammül ile gerçekleşti. Komisyonlarda söylenecek ne söz varsa söylenir, makul olanlar değerlendirilir. Nitekim böyle olmuştur. Komisyonlarda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Genel Kurul'da çok teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik olmaz. Yapılacak çalışmalarla alınacak. Takvim nasıl olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Genel Kurul aşamasından sonra Cumhurbaşkanımızın onay süreci var. Ondan sonra referandum süreci var. Şimdiden gün vermek saat vermek yanlış olur. Bu süreçler birbirine bağlı. İnşallah ülkemiz için hayırlısı olacaktır.

TÜRKİYE ATEŞKESTE AKTİF ROL OYNADI

Bu vesile ile sonuna geldiğimiz 2016 yılı zor bir yıl oldu. Darbe teşebbüsünden terörle mücadele yılı oldu. Dün itibariyle Suriye'de ateşkes için mutabakata varıldı. Türkiye ve Rusya aktif bir rol oynadı. Bu umarım kalıcı olur. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın yeni yılının hayır huzur ve kardeşlik getirmesine vesile olmasını diliyorum. Bu bereketli günde kışta kıyamette sınır boylarında vatandaşlarımız için görev yapan güvenlik birimlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun.Bu süreç herkese açıktır. Kimsenin ölümüne rıza göstermesini beklemeyiz. Terörün yanında olmayan barışın yanında olan herkes bu sürecin bir üyesidir. Bundan sonra siyasi çözüm süreci başlayacak. Ülke için kim faaliyette bulunduysa bütün gruplar bir araya gelecek ve el sıkışacak. Refah için herkes elini taşın altına koyacak. Arkadaşlar terörle mücadele bir ortak anlayışı gerektiriyor. Hepimizin ortak amacı Suriye'de barışı huzur ve geleceği kurtarmak aynı zamanda terör yuvalarını da ortadan kaldırmak. Rusya ile çalışmalarımız var. ABD ile çalışmalarımız var. Bizim orada bulunmamızın amacı bellidir. Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak, terörle mücadele ve sınırlarımızı korumak.



OHAL ÖNÜMÜZDEKİ 15 GÜN İÇİNDE GÜNDEME GELECEK

OHAL'le ilgili kararı önümüzdeki 15 gün içinde gündeme gelecek, karar verilecek şu anda bir şey söylemeyeyim. Terörle mücadelede gidilecek ne varsa yapılacak. Hükümetimiz kararlılık içinde, en sahadaki en düşük kademedeki teröristle en yükseğin bizim için farkı yoktur. Güvenlik güçleri, masum insanları öldürmeye kalkıyorsa hepsi bizim düşmanıdır. Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse oraya nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar gideriz. Yurdun her köşesinde vatandaşlar güven içinde hissetmesi için arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşı için genel olarak vatandaşlarımızın yeni yılı rahat geçirmesi için alınması gereken tedbirleri almak lazım. Emniyet tedbirlerini alalım ki üzülecek bir şey yaşamayalım."