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Yatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kayboldu

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Yatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kayboldu
Süslüman Hanife yine ortalıktan kayboldu.İsmi izdivaç programıyla özleşen Hanife 4 gündür programa çıkmıyor.
Yatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kayboldu Yatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kayboldu Yatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kayboldu

 

Birkan'ın daha önce yatak odası görüntüleri ortaya çıkmış Hanife'de geçtiğimiz günlerde Birkan'ın konuk olan annesiyle tartışmıştı. Aradığını bir türlü bulamayan Hanife bu tartışmadan sonra yine ortadan kayboldu.

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında daha önce başka bir gelin adayıyla yatak görüntüleri çıkan Birkan'la sert bir tartışma yaşayan Hanife, 4 gündür yayına çıkmıyor.

Programın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde daha önce yatak görüntüleri çıkan damat adayı Birkan ve annesiyle sert bir tartışma yaşayan Hanife, o günden sonra ortalardan kayboldu

KENDİSİNE TALİP OLMAMI İSTEDİ

Birkan canlı yayında Hanife ile ilgili "Kendisine talip olmamı istedi" şeklinde bir ifade kullanmıştı. 

"ESMİRA HER GÜN SİZE GELİYOR"

Bu sözler karşısında bir hayli sinirlenen Hanife ise, "Esmira her gün size geliyor. Bunu çok iyi biliyorum" sözleriyle karşılık vermişti.

ARALIK AYINDA PROGRAMA ÇIKMAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde programa bir daha çıkmayacağını duyuran Hanife Gürdal sosyal medya hesaplarını da kapatacağını da açıklamıştı.

KAFAMI DİNLEDİM GERİ DÖNDÜM

Süslüman Hanife, kafasını dinleyip geri döneceğini söylemişti. 4 gündür yayında olmayan Hanife'nin tekrar programa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

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