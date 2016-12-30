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Cristiano Ronaldo, 300 milyon Euro teklifi reddetti!

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Cristiano Ronaldo, 300 milyon Euro teklifi reddetti!
Real Madrid'li Cristiano Ronaldo'nun menajeri Mendes, yıldız futbolcuya bir Çin Süper Ligi ekibinden 300 milyon Euro'luk teklif geldiğini ancak yıldız oyuncunun hiç düşünmeden reddetiğin açıkladı.
Cristiano Ronaldo, 300 milyon Euro teklifi reddetti! Cristiano Ronaldo, 300 milyon Euro teklifi reddetti! Cristiano Ronaldo, 300 milyon Euro teklifi reddetti!

 

Dubai'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun menajeri Mendes, yıldız futbolcuya astronomik bir transfer teklifi geldiğini belirterek, bir Çin kulübünün Real Madrid'e 300 milyon Euro, Ronaldo'ya da primlerle birlikte senelik 100 milyon euronun  üzerinde teklifte bulunduğunu belirtti.

Ancak Mendes, kulübün ismini açıklamak istemedi.

TEKLİFİ DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ

Teklifi düşünmeden reddettiklerini belirten Mendes, "Para her şey  değil. Real Madrid, Ronaldo'nun hayatını oluşturuyor. Cristiano burada mutlu ve  Çin'e gitmesi mümkün değil." dedi.

Mendes, Çin'in futbolda büyüyen bir endüstri haline geldiğini  belirterek, "Çin piyasaya çok hızlı girdi. Birçok futbolcu alabilirler ama  Ronaldo, bunlar arasında yer almıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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