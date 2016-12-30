30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:31Akşam 17:53Yatsı 19:19
    • 10°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 77.940 0.13
  • Altın: 131,447 0.35
  • Dolar: 3,5257 0.21
  • Euro: 3,7187 0.78

Akpınar: Cinayeti Erdoğan’ın üzerine yıkmamı istedi

»
Akpınar: Cinayeti Erdoğan’ın üzerine yıkmamı istedi
BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını taşıyan helikopterin yere çakılmasının üzerindeki sis perdesi aralanıyor...
Akpınar: Cinayeti Erdoğan’ın üzerine yıkmamı istedi Akpınar: Cinayeti Erdoğan’ın üzerine yıkmamı istedi Akpınar: Cinayeti Erdoğan’ın üzerine yıkmamı istedi

 

 

 

Gazeteci Köksal Akpınar, Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici'nin, Yazıcıoğlu suikastını Erdoğan'ın üzerine yıkılması için kendisinden talepte bulunduğunu söyledi.

TC-HEK tescil işaretli helikopterin 25 Mart 2009 tarihinde esrarengiz şekilde düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayı başından beri araştıran gazeteci-yazar Köksal Akpınar, Cihan Haber Ajansı'nda çalıştığı dönemde ajansın Genel Müdürü Abdülhamit Bilici tarafından Yazıcıoğlu suikastını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine yıkılması yönünde haber yapılması için kendisine talepte bulunulduğunu söyledi. 

Konuyla ilgili yaşadıklarını "Kanlı Çukur" adlı kitabında yazan Akpınar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan'ı öldürmeye giden ekibin içinde yer alan şahısların Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden cihazları çalanlarla aynı kişiler olduğunun altını çizdi. Sabah'ın haberine göre Gazeteci-yazar Köksal Akpınar, Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağının olduğuna ilişkin tüm bilgi ve belgeleri bugün Ark Kitapları'ndan piyasaya çıkan "Kanlı Çukur-Muhsin Yazıcıoğlu Suikastının Perde Arkası" kitabında açıklıyor. Akpınar kitabında, Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın bir gazete yazısı üzerinden FETÖ'nün kendisini nasıl hedef haline getirdiğini de deşifre etti.

ERDOĞAN ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTI

Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın 19 Aralık 2013 tarihinde Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "Türkiye'nin dostları ve düşmanları" başlıklı yazısına FETÖ medyası bam başka bir anlam yükleyerek, o yazıyı "Yazıcıoğlu suikastına verilen fetva" şeklinde lanse etmişti. Karaman yazısını; "Kamuya (ve bu arada ümmete) ait zararı önlemek için bir şahıs, bölge veya gruba ait zarar göze alınır, sineye çekilir. Siyasette olan selim akıl ve kalb sahiplerine de bu kuralı hatırlatıyor ve örnek olarak merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu dua ile anıyorum." diyerek bitirmişti. 

Bu yazıyı diline dolayan FETÖ medyası, 9 Mart 2014 tarihli Zaman Gazetesi'nde Veysel Ayhan imzasıyla "Çöküşü hazırlayan 3 fetva, 3 vahim sonuç" başlıklı yazı kaleme almıştı. Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hayrettin Karaman'dan fetva aldığı, böylece kendisine siyaseten alternatif olacak Yazıcıoğlu'nu öldürttüğü ileri sürülüyordu. 

O dönem Cihan Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci-yazar Köksal Akpınar, Veysel Ayhan'ın yazısı sonrası yaşadıklarını kitabında Sabah Gazetesi'ne şöyle anlattı:

SUİKASTİ ERDOĞAN'IN ÜZERİNE YIK TALİMATI

"Veysel Ayhan'ın yazısını okuduğumda bu yazının yanıltıcı olduğunu, elde bulgu ve belge olmadan Hayrettin Karaman'ın hedef tahtasına oturtulduğunu ve söz konusu yazıya bu kadar anlam bindirilmesinin yanlış olduğunu o dönem çalıştığım Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici'ye odasında anlattım… 

Bilici de bana; "Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u cezaevinden bile çıkarttılar. Erdoğan fetva ile Yazıcıoğlu'nu neden öldürtmemiş olsun? Olabilir, şaşırmam!.." şeklinde cevap vermişti. Bunun üzerine kendisine, "Asla böyle bir şeyin olamayacağını bir Başbakan'ın seçilmiş bir siyasi partinin genel başkanı olan bir milletvekilini asla öldürülmesi için talimat veremeyeceğini" söyledim. 

Bilici bu sözlerin ardından, bu konuya ilişkin ailelerden ve BBP yönetici veya avukatlarından görüş alarak haber yapmamı istedi. Ben de haber yapmadım ve bu konuşmanın üzerinden bir hafta geçmeden Cihan Haber Ajansı'nda daha fazla gazetecilik yapamayacağımı söyleyerek ayrıldım."

'YAZICIOĞLU CİNAYETİNDE FETÖ'NÜN PARMAĞI VAR'

Köksal Akpınar, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde FETÖ'nün Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili Fuat Avni'nin yazdığı saçmalıklara tüm Türkiye'yi inandırmaya çalıştığını söyledi. Akpınar, "17–25 Aralık darbe girişimi yeni olmuştu. Fuat Avni hesabının oluşturulması da o dönemdir. Önce Fuat Avni 'Kozmik Oda da Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili önemli belgeler bulundu. Erdoğan belgeleri, ucu kendisine dokunduğu için sümenaltı etti' şeklinde paylaşımlarda bulundu. 

Bu iddia ortaya atılınca Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine suikast diyemeyenler bile suikast demeye başladı. Erdoğan Yazıcıoğlu'nu öldürttü demek için kendilerini paraladılar. Bana da bu şekilde haber yapmam için telkinde bulundular. Veysel Ayhan'ın yazısı saçmalıklarla dolu bir yazıydı. Önce FETÖ'nün kara propaganda ve kaos oluşturma hesabı olan Fuat Avni twitter'dan sallıyordu, ardından Veysel Ayhan tam sayfa yazı döşeniyordu. 

Fuat Avni hesabından yazılanlar ile Veysel Ayhan'ın dili çok örtüşüyordu. Ayrıca cinayetin arkasında kendi parmak izleri olmamış olsa, neden bu kadar mücadele etmiş olsunlar? 15 Temmuz'dan sonra geriye dönüp baktığımda anlıyorum ki amaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yazıcıoğlu cinayetinin faili olarak yargılamaktı." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trafik cezalarında zamlı tarife başlıyorTrafik cezalarında zamlı tarife başlıyorYılbaşından itibaren yeniden değerleme oranına göre yüzde 3,83 zamlı uygulanacak trafik cezaları cep yakacak.
Akpınar: Cinayeti Erdoğan’ın üzerine yıkmamı istediAkpınar: Cinayeti Erdoğan’ın üzerine yıkmamı istediBBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını taşıyan helikopterin yere çakılmasının üzerindeki sis perdesi aralanıyor...
Cenaze namazında akıl almaz olay!Cenaze namazında akıl almaz olay!Trafik kazasında ölen 68 yaşındaki şahsın cenaze namazı kılınırken polis ekipleri camiye gelerek otopsi için cenazeyi hastaneye götürdü.
Başkanlık ANKETİ / Katıl oyunu kullanBaşkanlık ANKETİ / Katıl oyunu kullanBaşkanlık sistemi anketi / KATIL
PKK gazetesi yöneticisi serbest kalınca: Mücadeleye devamPKK gazetesi yöneticisi serbest kalınca: Mücadeleye devamPKK gazetesi Özgür Gündem’in yayın yönetmeni Zana Kaya, örgüt üyeliğinden yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilir edilmez yaptığı ilk açıklamada “Mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.
Meclis Başkanı'nın sağlık durumu nasıl?Meclis Başkanı'nın sağlık durumu nasıl?Dün akşam hastaneye kaldırılan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan son dakika bir haber geldi. Kahraman ameliyata alındı. Peki Mecis Başkanı Kahraman'ın son durumu nasıl?
  • Kopan demir profil ok gibi saplandı30 Aralık 2016 Cuma 13:35
  • RTÜK'ten 5 kanala ceza!30 Aralık 2016 Cuma 13:10
  • Cinayet zanlısının itirafları kan dondurdu!30 Aralık 2016 Cuma 12:45
  • Tecavüz sanığı 'rızası var' gerekçesiyle tahliye oldu30 Aralık 2016 Cuma 11:55
  • PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in yöneticileri ilk duruşmada salıverildi30 Aralık 2016 Cuma 11:54
  • PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı30 Aralık 2016 Cuma 11:43
  • Fırat Kalkanı bilançosu açıklandı30 Aralık 2016 Cuma 11:30
  • Canikli: 600 bin yeni istihdam olacak30 Aralık 2016 Cuma 11:18
  • Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonu30 Aralık 2016 Cuma 10:48
  • TSK açıkladı: 26 üst düzey hain öldürüldü!30 Aralık 2016 Cuma 10:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri