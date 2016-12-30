Şampiyon sporcu hayatını kaybetti

2016'da hayatını kaybedenler arasına Tour de France'ı 1950 yılında kazanan İsviçreli bisikletçi Ferdi Kübler de eklendi. Zürih'te tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman 93 yaşındaki Kübler, 1951 yılında da dünya şampiyonu olmuştu.
1957 yılında 38 yaşındayken kariyerine son veren Kübler, Tour de France'da sekiz etap zaferi yaşadı. Klasiklerde de başarılı bir kariyere sahip olan İsviçre bisikletinin efsane ismi, 1951 ve 1952 yıllarında Liège-Bastogne-Liège ve Flèche Wallonne dublesi yaptı.
Kübler, 1983 yılında ülkesi İsvçire'de ''Yüzyılın spor adamı'' seçildi.