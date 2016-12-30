30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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İftiracı Can Dündar Almanya'da kral gibi

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İftiracı Can Dündar Almanya'da kral gibi
Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ'a tarihi hezimet yaşatırken, "Türkiye DEAŞ'ı destekliyor" yalanını dünyaya yayanlarda en ufak bir utanma olmadığını açık açık görüyoruz.
İftiracı Can Dündar Almanya'da kral gibi İftiracı Can Dündar Almanya'da kral gibi İftiracı Can Dündar Almanya'da kral gibi

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı başladığından beri 1171'i ölü, 117'si yaralı ve 6’sı yakalanmak üzere toplam DEAŞ mensubu 1294 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK, DEAŞ'IN BELİNİ KIRIYOR

Bu sayı, Irak Merkezi Hükümeti, ABD, İran destekli Şiiler, Esad ve Rusya dahil olmak üzere DEAŞ'la mücadele ettiğini süren tüm ülke ve grupların tamamından daha fazla DEAŞ'lının TSK tarafından etkisiz hale getiriltiğini gösteriyor.

DEAŞ'LA EN BÜYÜK MÜCADELE EL BAB'DA

DEAŞ'a karşı verilen mücadelenin en büyüğü ise ne Rakka'da ne Musul'da, El Bab'da TSK tarafından veriliyor.

"DEAŞ'I TÜRKİYE BESLİYOR" YALANINI ATANLAR NEREDE?

TSK'nın DEAŞ'la mücadelesi bir yandan da yıllardır yapılan ve Türkiye'de de bazı gruplar tarafından destek bulan "Türkiye DEAŞ'a destek veriyor" yalanına tokat gibi bir cevap niteliği taşıyor.

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Can Dündar Alman Cumhurbaşkanı'na karşı çok saygılıydı)

İFTİRA ATAN CAN DÜNDAR, ALMANYA'DA KRALLAR GİBİ

Ancak DEAŞ'ın Türkiye tarafından destek gördüğü, DEAŞ komutanlarının Türkiye'de tedavi edilip, Türk askeri tarafından silahlandırıldığı gibi iftiraları dünyaya yayan Can Dündar, bugün utanma adına hiçbir refleks göstermiyor, başta Almanya olmak üzere Batı ülkelerinden ödül üstüne ödül almaya devam ediyor.

İFTİRA ATANLAR HESAP VERMEYECEK Mİ?

Türkiye'nin DEAŞ'a destek vermediği, tam tersine DEAŞ'a en öldürücü darbeyi vuran ülke olduğu gün yüzüne çıktı ancak yıllardır dünyaya "DEAŞ'ı Türkler besliyor" yalanını yayanlar ne olacak, hesap vermeyecekler mi, hiçbir bedel ödemeyecekler mi? Hiç olmadı bir özür de dilemeyecekler mi?

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İftiracı Can Dündar Almanya'da kral gibiİftiracı Can Dündar Almanya'da kral gibiTürk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ'a tarihi hezimet yaşatırken, "Türkiye DEAŞ'ı destekliyor" yalanını dünyaya yayanlarda en ufak bir utanma olmadığını açık açık görüyoruz.
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