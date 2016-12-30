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Bakan Çavuşoğlu, YPG için noktayı koydu!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki ateşkes ve Astana süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, YPG için noktayı koydu!
Bakan Çavuşoğlu, YPG için noktayı koydu! Bakan Çavuşoğlu, YPG için noktayı koydu! Bakan Çavuşoğlu, YPG için noktayı koydu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki ateşkese ilişkin konuştu. Çavuşoğlu Suriye'de ateşkesin kalıcı olması için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Biz Suriye'deki mutabakatın garantörüyüz. Bu mutabakatın kalıcı olması gerekiyor.Olası ihlallere karşı mekanizmamız var." dedi.

Çavuşoğlu YPG'nin masada olup olmayacağı sorusuna ise, "PYD'nin cenevre toplantılarına katılması için talepleri oldu biz burada çok net bir tavır sergiledik, muhalifler de net bir tavır sergiledi. PYD'nin bir terör örgütü olduğu gayet net biliniyor. PKK ve PYD bizim için aynıdır. Terör örgütlerine musahamız yok. Astana'da YPG gibi bir terör örgütü olmaması gerektiğini başından beri Rus yetkililere söylüyoruz. El Nusra da bir terör örgütüdür ve masada olamaz." şeklinde cevap verdi.

İşte o konuşmadan satır başları

"Basit bir olay değil, çok çetrefilli bir süreçti. Anlaşmayı bozmak için çok kişi uğraştı ama başardık. Biz ateşkesi tüm Suriye'ye yaymak için çabalarımızı artırdık. Muhalefeti Rusya ile bir araya getirdik. Moskova'da yapılan 3'lü zirve bu süreç için bir temel oldu. Biz Suriye'deki mutabakatın garantörüyüz. Bu mutabakatın kalıcı olması gerekiyor. Memnun olmayan ülkeleri görüyoruz. Herkes burada Türkiye ve Rusya'nın hakkını veriyor. 

OLASI İHLALLER İÇİN ÖNLEM ALDIK

Olası ihlallere karşı mekanizmamız var. Çatışma olursa insani yardımların takibi için merkezler kurduk Bu merkezler Rusya ve Türkiye'de olacak. İşin içinde muhalifler de , rejim de olacak. İhlal olursa nasıl yaptırımlar yapılacak bunun için işlemleri başlattık.

İSTEYEN ÜLKELER KATILABİLİR

İleride katkı sağlamak isteyen ülkelere açığız. Bizim amacımız burada rol çalmak değil, biz BM de bu işin içinde olsun istiyoruz. Burada herkesin somut katkılar sağlaması lazım. Umarız Cenevre sürecine tekrar dönüş sağlanır. Siyasi bir çözüm olmadan Suriye'ye istikrar gelmez. Biz Suriye'nin geleceği için yapıcı rolümüzü devam ettireceğiz. 

PYD VE PKK BİZİM İÇİN AYNI

PYD'nin cenevre toplantılarına katılması için talepleri oldu biz burada çok net bir tavır sergiledik, muhalifler de net bir tavır sergiledi. PYD'nin bir terör örgütü olduğu gayet net biliniyor. PKK ve PYD bizim için aynıdır. Terör örgütlerine musahamız yok. Astana'da YPG gibi bir terör örgütü olmaması gerektiğini başından beri Rus yetkililere söylüyoruz. El Nusra da bir terör örgütüdür ve masada olamaz.El Nusra'yla DAEŞ Türkiye tarafından kimse isimlerini bilmezken bile terör listesine alınmıştır. Terör gruplarıyla orada hakkını arayan masum gruplar ve ılımlı grupları çok iyi ayırmak lazım.

KOALİSYON UZUN BİR ARADAN SONRA DAEŞ'İ VURDU

Ateşkesin başarılı olması Suriye'nin geleceği için çok önemlidir. Siyasi çözüm isteniyorsa silahların susması gerekiyor.Geçen hafta hava şartlarından dolayı operasyonlar yapılamadı. Dün itibarıyla hava operasyonları tekrar başladı. Koalisyon da uzun bir zamandan sonra dün El Bab'da DAEŞ'i vurdu.ABD-Rusya arasındaki gerginliğin kimseye faydası olmaz. Diplomatların sınır dışı edilmesi doğru bir yaklaşım değil. Tekrar soğuk savaş dönemine girmek istemiyoruz."

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