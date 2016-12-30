30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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Ateşkesin ardından Rusya'dan BMGK hamlesi

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Rusya'nın Suriye'deki ateşkes mutabakatını BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bildirildi.
Ateşkesin ardından Rusya'dan BMGK hamlesi
Ateşkesin ardından Rusya'dan BMGK hamlesi Ateşkesin ardından Rusya'dan BMGK hamlesi Ateşkesin ardından Rusya'dan BMGK hamlesi

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Suriye'deki ateşkes mutabakatını BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduklarını söyledi.

Churkin, BMGK'daki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyden ülke genelinde dün yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti.

BMGK OYLAMA YAPACAK

BMGK, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Mutabakatın desteklenmesini talep eden kararın yarın BMGK'da oylanması bekleniyor.

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.

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