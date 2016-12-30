30 Aralık 2016 Cuma1 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Bylock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

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FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.
Bylock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı
Bylock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı Bylock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı Bylock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.

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