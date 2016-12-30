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ABD'de bir uçakla iletişim kesildi

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ABD'de bir uçakla iletişim kesildi
ABD'nin kuzeyinde Erie Gölü üzerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir uçakla iletişim kesildi
ABD'de bir uçakla iletişim kesildi ABD'de bir uçakla iletişim kesildi ABD'de bir uçakla iletişim kesildi

ABD'nin Cleveland kenti yakınında Erie Gölü üzerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu.

3.200 METRE YÜKSEKLİĞİNDE İLETİŞİM KESİLDİ

ABD Kıyı Güvenliği'ne göre, uçak havalandıktan sonra gölün yaklaşık 3 bin 200 metre yüksekliğinde iletişim kesildi.

TOPLAM 6 KİŞİ BULUNUYOR

Perşembe gecesi geç saatlerde Burke Lakefront Havaalanı'ndan kalkan ve Columbus yönüne giden Cessna Citation 525 tipi küçük uçakta üç çocuk ve üç yetişkinin bulunduğu açıklandı.

Uçağı, bir içecek firmasının CEO'su John T. Fleming'in kullandığı ve kendisinin deneyimli bir pilot olduğu bildirildi.

ARAMA DEVAM EDİYOR

Federal Havacılık İdaresi Sözcülüğü de açıklamasında, uçağın yerel saatle 22:15'te havalandığını belirtirken, Kıyı Güvenliği, uçağın hava trafiği kontrol merkezinden saat 23:30 civarında kaybolduğunun bildirildiğini kaydetti.

Gölde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalara destek vermek amacıyla Detroit'ten de bir arama kurtarma gemisinin uçağın kaybolduğu bölgeye gittiği belirtildi.

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