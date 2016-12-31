Fenerbahçeli Fernandao'dan yeni yıl mesajı

"2017 yılının şampiyonluklarla dolu bir yıl olmasını diliyorum"
Sezonun ilk devresini değerlendiren Jose Fernandao, lige kötü başlamalarına rağmen galibiyet serisi yakaladıklarının altını çizerek, "Bence sezona iyi bir başlangıç yapamadık ve sezon başında önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak daha sonraki dönemde ligin son kısmına kadar galibiyet serisi yakalamayı başardık. Bunu; iyi çalışmamıza borçluyuz. Takım halinde iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Sezonun başından bu yana kendimizi geliştirerek, her gün üzerine bir şeyler katarak yolumuza devam ettik. Takımımız bu hızlı geri dönüşünden dolayı bence bir tebriki hak ediyor. Hocamızın çalışma şartlarına ve metotlarına da hızlı bir şekilde uyum sağladık. Geride bıraktığımız süreçte önemli puanlar almayı başardık. Tek düşüncemiz, ligin ikinci yarısında da bu şekilde devam etmek" dedi.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansını ve son 32 turundaki rakibi Krasnodar'ı değerlendiren Fernandao, "Zorlu bir gruptan ilk sırada çıkmayı başardık. Grubumuzda büyük takımlar vardı, ama şunu unutmayalım ki; biz de büyük bir takımız. Bu sayede böylesine önemli bir gruptan lider çıktık. Zorlu maçlarımız oldu ama iyi mücadele ederek adımızı bir üst tura yazdırdık. Şimdi ise bu turda bir Rus takımı olan Krasnodar ile karşılaşacağız. Tüm konsantrasyonumuzu korumalıyız. Avrupa Kupası, çok önemli bir organizasyon ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde başarılar isteyen bir takım. Şu ana kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu şekilde devam edersek, eminim ki Avrupa Ligi'nde önümüz çok açık ve daha üst turlara da çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.
Son olarak, 2017 yılının şampiyonluklarla dolu bir yıl olmasını dileyen golcü futbolcu, "2017 yılı umarım ki bize şampiyonluk getirir, çünkü bu kulüp ve bu takım şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Tek hedefimiz, şampiyonluk. Bunun için mücadele edeceğiz. Yeni bir yıla giriyoruz, evet yılın adı değişiyor ama sonuçta içinde bulunduğumuz lig aynı. Bu çalışma düzenimizi ve tempomuzu sürdürmeliyiz. Hedefimiz belli ve burada şampiyon olmak. Kendim ile ilgili yeni yıldan beklentimse, takımıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum. Bu katkının da en iyi oylu gol ve goller atmak. Sezonu zaferle tamamlayalım ve mutlu bir şekilde sezonu noktalayalım" diyerek sözlerini noktaladı.
31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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Fenerbahçeli Fernandao'dan yeni yıl mesajı
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