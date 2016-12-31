Gabon’un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası’nda yer alan Senegal, sarı-lacivertli golcü oyuncu Moussa Sow’u kadroda davet etti.
Türkiye’den ayrıca Çaykur Rizesporlu Abdoulaye Diallo, Alanyaspor’dan Lamine Gassama ve Osmanlıspor’dan Papa Ndiaye’ye Senegal Milli Takımı için ter dökecek. Senegal’in çeyrek finale kadar yükselmesi durumunda 4 futbolcu takımlarının ikinci yarının 3 maçında forma giyemeyecek.
31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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Moussa Sow'dan F.Bahçe'ye kötü haber!
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