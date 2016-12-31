31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:20
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • -2°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,461 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

El Bab’da DAEŞ’e ağır darbe!

»
El Bab’da DAEŞ’e ağır darbe!
Ateşkesin ilan edildiği Suriye’de, Türk ve Rus savaş uçakları El Bab’daki DAEŞ hedeflerini bombaladı.
El Bab’da DAEŞ’e ağır darbe! El Bab’da DAEŞ’e ağır darbe! El Bab’da DAEŞ’e ağır darbe!

5 yılı aşkın bir süredir iç savaşın yaşandığı Suriye’de, dengeler yeniden şekillenmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in; son günlerdeki yoğun ikili temaslarının ardından büyük bir trajediye sahne olan Suriye’de barış ortamının tesisi için bir umut doğdu. Türkiye-Rusya-İran arasındaki diplomasi sonucunda Halep’te ateşkesin ilanı sağlanmış ve siviller tahliye edilmişti. Bu diplomatik atağın devamı olarak 30 Aralık saat 00.00 itibariyle Suriye genelinde muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında ateşkes ilan edildi. Muhaliflerin garantörü Türkiye, rejimin garantörü Rusya oldu.

Eşgüdümlü hava harekâtı

Ateşkesin ilanının ardından Rus kuvvetleri ile koordineli hava harekatlarının başlatılması dikkati çekti. Türkiye ile Rusya arasında askeri, istihbari ve diplomatik nitelikte oluşturulan kırmız hat, son günlerde yoğun şekilde işletilmeye başlandı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin savaş uçakları, El Bab’ın kuşatılmasından bu yana bölgede DAEŞ’e yönelik hava operasyonları düzenlemiyor. Ateşkes ve Türkiye ile Rusya arasındaki son 10 gün içindeki yoğun temasların ardından Rus savaş uçakları, El Bab’taki DAEŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Türk savaş uçakları kuzeyden Rus savaş uçakları ise güneyden El Bab’taki DAEŞ hedeflerini bombaladı.

El Bab’tan sonra Menbic

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde Türkiye kontrolü sağlarken, Halep ile rejimin elinde bulunan bölgeler de Rusya’nın denetimi altına girdi. İran da, bazı bölgelerde kontrolündeki Şii milis grupları yoluyla önemli aktörlerden biri oldu. Rakka ile Menbic bölgeleri de, Suriye’deki güç satrancında önemli yerler haline geldi. ABD’li yetkililer ile birlikte Menbic bölgesinde  incelemede bulunan Türk uzmanlar, terör örgütü YPG/PYD’nin Türkiye’ye daha önce söz verildiği gibi Fırat’ın batısına çekilmediğini tespit etti. Türk ordusu, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yer alan Türk birliklerine Menbic ve Afrin’den yönelecek YPG tehditine karşı da askeri önlem aldı. Türk birlikleri ve ÖSO unsurları, El Bab operasyonunun tamamlanmasının ardından Menbic’e doğru ilerleyecek. Rusya’nın, Astana’daki müzakerelerde PYD’nin yer almamasını kabul etmesi de, yeni güç dengesi içinde dikkat çekici bulundu.

ABD’nin yardım ve planlaması altında ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri unsurları ise Rakka’ya doğru ilerliyor. 

Türk topçusu susmadı

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda dün 129. gün geride kaldı. Dün Sabah saatlerine kadar yaşanan gelişmelere göre; ÖSO unsurları, Türk topçusunun yoğun ateş desteği altında El Bab içindeki harekatına devam etti. Türk topçusu, 222 DAEŞ hedefini yoğun ateş ile baskı altına aldı. Teröristler tarafından kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları da kullanılamaz hale getirildi.

Havadan bombardıman

Türk savaş uçakları, El Bab ve Daglabash’da bulunan 17 DAEŞ hedefini bombalayarak imha etti. Teröristler tarafından kullanılan 13 savunma/silah mevzii, bir zırhlı araç, bir bombalı araç ve üç bombalı araç imal yeri bombalanarak işe yaramaz hale getirildi. 

İlk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Patlayıcı uzmanı Türk timleri, teröristlerden temizlenen yerlerde tuzaklanmış 31 el yapımı patlayıcıyı imha etti. 

Bir şehit 5 yaralı

Harekattan acı bir haber de geldi. DAEŞ teröristlerinin Al Azrak güneyindeki Türk birliğine yönelik saldırısı sonucu bir Türk askeri şehit düştü. Beş asker de yaralandı. Rus savaş uçakları da, El Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine üç kez hava harekâtı düzenledi, 12 terörist öldürüldü.

DAEŞ’in emiri vuruldu

Bölgedeki kaynaklardan gelen bilgilere göre; önceki gün düzenlenen hava saldırısında DAEŞ’in sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ebu Husen Tunusi Rakka’da etkili olan baş teröristlerden biriydi. Tunusi, El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderilmişti. Bu da DAEŞ’in El Bab’a verdiği önemin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan Putin'e övgü dolu sözlerTrump'tan Putin'e övgü dolu sözlerABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in ABD'li diplomatlara yaptırım kararı almayacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı
Öldürülen Yunan büyükelçinin katili polis çıktıÖldürülen Yunan büyükelçinin katili polis çıktıYunanistan’ın Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amoiridis’in, karısı ile ilişki yaşayan Brezilyalı bir polis tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
Çin'den 'tarihi' fildişi yasağıÇin'den 'tarihi' fildişi yasağıÇin, 2017 itibariyle tüm fildişi ticareti ve işlenmesi faaliyetlerini yasaklayacağını duyurdu.
El Bab’da DAEŞ’e ağır darbe!El Bab’da DAEŞ’e ağır darbe!Ateşkesin ilan edildiği Suriye’de, Türk ve Rus savaş uçakları El Bab’daki DAEŞ hedeflerini bombaladı.
ABD'de bir uçakla iletişim kesildiABD'de bir uçakla iletişim kesildiABD'nin kuzeyinde Erie Gölü üzerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir uçakla iletişim kesildi
Ban Ki Mun BM'ye veda ettiBan Ki Mun BM'ye veda ettiBM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yıllık görev süresinin dolmasının ardından New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrıldı.
  • Azerbaycan İran'ı tehdit etti30 Aralık 2016 Cuma 16:30
  • Putin'den ABD'ye cevap gecikmedi30 Aralık 2016 Cuma 16:04
  • TSK açıkladı: Sözde DAEŞ emirini öldürdük!30 Aralık 2016 Cuma 14:01
  • Erdoğan ve Putin ABD'yi dışladı30 Aralık 2016 Cuma 14:00
  • Rusya'dan ABD'ye misilleme!30 Aralık 2016 Cuma 13:47
  • Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi zehirlendi mi?30 Aralık 2016 Cuma 12:20
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!30 Aralık 2016 Cuma 12:10
  • Obama'dan 'Rusya' açıklaması: Devam edecek!30 Aralık 2016 Cuma 09:42
  • Çalışanı intihar edince istifa etti30 Aralık 2016 Cuma 09:22
  • Mekke'de yangın: 1 kişi öldü30 Aralık 2016 Cuma 09:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri