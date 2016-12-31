31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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BUDO seferleri iptal edildi

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BUDO seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO seferleri iptal edildi BUDO seferleri iptal edildi BUDO seferleri iptal edildi


BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 08.00 Bursa  (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa  (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 10.30 İstanbul  (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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