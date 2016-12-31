Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında 146 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 37 devlet başkanıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında, bazıları da çeşitli zirve ve genel kurullara katılım şeklinde olmak üzere çok sayıda ülkeye gitti.

Yılın ilk ziyaretini Güney Amerika ülkelerine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Şili, Peru ve Ekvador’da temaslarda bulundu. Erdoğan, Güney Amerika dönüşü Senegal’de de temaslarda bulunarak, daha sonra Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine’ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016’da 20 ülkeye, 22 ziyaret yaptı. Bu ziyaretler kapsamında Erdoğan, toplam 146 bin 704 kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

ABD'YE ÜÇ KEZ GİTTİ

Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) giden Erdoğan, Amerikalı Müslüman boksör Muhammed Ali’nin cenaze töreni ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere, ABD’ye iki ziyaret daha gerçekleştirdi.

BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu’na katılmak üzere, Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sırasıyla Hırvatistan, Uganda, Kenya ve Somali’ye giderek, resmi temaslarda bulundu. Polonya’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne de katılan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini ise Rusya’ya gerçekleştirdi. G20 Liderler Zirvesi için Çin’e giden Erdoğan, Belarus ve Pakistan’ın ardından yıl içindeki son yurt dışı ziyaretini de Özbekistan’a yaptı.

110 ORGANİZASYON

Yurt içi ve dışında yıl boyunca 110 ulusal ve uluslararası organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programlarda katılımcılara hitap etti. Erdoğan, bu organizasyonların dışında da birçok ilde katıldığı etkinliklerde de vatandaşlarla bir araya geldi.

13 DEVLET BAŞKANINI KÜLLİYE'DE AĞIRLADI

Erdoğan, 2016’da yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 13 devlet başkanını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Türkiye’ye yılın ilk resmi ziyaretini Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko yaparken, son olarak Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ağırlandı. 2016’da toplam 37 devlet başkanıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yabancı hükümet başkanını da kabul etti.

Erdoğan, ayrıca 8 uluslararası örgütün de genel sekreteriyle görüşme gerçekleştirdi. Göreve gelmesinin ardından muhtarları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaya başlayan Erdoğan, bu geleneği 2016’da da sürdürdü. 2016’ya kadar 17 kez muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, yıl içinde muhtarları 15 kez Külliye’de ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 840 kabul gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kabullerine yaklaşık, 9 bin 884 kişi katıldı.