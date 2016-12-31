31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:20
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • -3°C Artvin
    • -2°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,461 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında 146 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.
Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 37 devlet başkanıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl bazıları resmi ziyaret kapsamında, bazıları da çeşitli zirve ve genel kurullara katılım şeklinde olmak üzere çok sayıda ülkeye gitti.

Yılın ilk ziyaretini Güney Amerika ülkelerine gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sırasıyla Şili, Peru ve  Ekvador’da temaslarda bulundu. Erdoğan, Güney Amerika dönüşü Senegal’de de temaslarda bulunarak, daha sonra Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine’ye bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2016’da 20 ülkeye, 22 ziyaret yaptı. Bu ziyaretler kapsamında Erdoğan, toplam 146 bin 704 kilometre yol yaparak, dünyanın  etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.

ABD'YE ÜÇ KEZ GİTTİ

Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak üzere Amerika Birleşik  Devletleri’ne (ABD) giden Erdoğan, Amerikalı Müslüman boksör Muhammed Ali’nin  cenaze töreni ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere, ABD’ye  iki ziyaret daha gerçekleştirdi.

BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu’na katılmak üzere, Azerbaycan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sırasıyla Hırvatistan,  Uganda, Kenya ve Somali’ye giderek, resmi temaslarda bulundu. Polonya’da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları  Zirvesi’ne de katılan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk yurt dışı ziyaretini ise Rusya’ya gerçekleştirdi. G20 Liderler Zirvesi için Çin’e giden Erdoğan, Belarus  ve Pakistan’ın ardından yıl içindeki son yurt dışı ziyaretini de Özbekistan’a yaptı.

110 ORGANİZASYON

Yurt içi ve dışında yıl boyunca 110 ulusal ve uluslararası  organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programlarda katılımcılara hitap  etti. Erdoğan, bu organizasyonların dışında da birçok ilde katıldığı  etkinliklerde de vatandaşlarla bir araya geldi.

13 DEVLET BAŞKANINI KÜLLİYE'DE AĞIRLADI

Erdoğan, 2016’da yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra 13 devlet başkanını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Türkiye’ye yılın ilk resmi ziyaretini Ukrayna Devlet Başkanı Petro  Proşenko yaparken, son olarak Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ağırlandı. 2016’da toplam 37 devlet başkanıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 15 yabancı hükümet başkanını da kabul etti.

Erdoğan, ayrıca 8 uluslararası örgütün de genel sekreteriyle görüşme gerçekleştirdi. Göreve gelmesinin ardından muhtarları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaya  başlayan Erdoğan, bu geleneği 2016’da da sürdürdü. 2016’ya kadar 17 kez  muhtarlarla bir araya gelen Erdoğan, yıl içinde muhtarları 15 kez Külliye’de ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 840 kabul gerçekleştiren Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın bu kabullerine yaklaşık, 9 bin 884 kişi katıldı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştıErdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştıCumhurbaşkanı Erdoğan, 2016 yılında 146 bin kilometre yol yaparak, dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaştı.
Başbakan Binali Yıldırım'dan kritik OHAL açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım'dan kritik OHAL açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım OHAL ile ilgili kararın önümüzdeki 15 gün içerisinde verileceğini açıkladı.
İşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detaylarıİşte Erdoğan'ın dün bahsettiği o makalenin detaylarıİşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği ve terör örgütü PKK ile PYD ilişkisini anlatan o makalenin detayları...
Baykal'dan MHP'yi kızdıracak sözlerBaykal'dan MHP'yi kızdıracak sözlerDeniz Baykal, yeni anayasa teklifindeki seçim tarihinin, seçim korkusu yaşayan milletvekilleri için getirildiğini ileri sürdü.
OHAL yetkisi veren madde komisyondan geçtiOHAL yetkisi veren madde komisyondan geçtiCumhurbaşkanına OHAL yetkisi veren 13. madde Meclis Komisyonu'ndan geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert çıktı!Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye sert çıktı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ödül töreninde konuştu.
  • Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert cevap29 Aralık 2016 Perşembe 11:04
  • Bakan Bozdağ'dan CHP'li vekile tokat gibi cevap!28 Aralık 2016 Çarşamba 16:52
  • Çok önemli PYD açıklaması! Masada olacak mı?28 Aralık 2016 Çarşamba 14:25
  • CHP'nin kritik ismi tutuklandı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:12
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve sanatta kopya çektik ​28 Aralık 2016 Çarşamba 10:56
  • Koçdemir başkanlık konusunda rengini belli etti28 Aralık 2016 Çarşamba 10:46
  • İşte Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları27 Aralık 2016 Salı 16:22
  • Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar27 Aralık 2016 Salı 14:17
  • Melih Gökçek'ten Osman Gökçek ve ATO seçimleri açıklaması26 Aralık 2016 Pazartesi 14:23
  • İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar26 Aralık 2016 Pazartesi 14:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri