31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler

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Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin'in ABD'li diplomatlara yaptırım kararı almayacağını duyurmasının ardından açıklama yaptı
Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD ve Rusya arasındaki diplomat krizi hakkındaki ilk tepkisini verdi.

ABD Başkanı Barack Obama, "başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları" kapsamında Rusya'ya karşı yaptırım kararları almıştı. Bu kapsamda başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken iki Rus temsilciği için kapatma kararı verilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak şaşkınlık yaratmıştı.

"PUTİN'İN ÇOK AKILLI OLDUĞUNU HEP BİLİYORDUM"

Putin'in bu hamlesinin ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "Harika bir hareket. Onun (Putin) çok akıllı olduğunu hep biliyordum" ifadelerini kullandı.

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