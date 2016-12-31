Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerine kötü haber

Ekranların sevilen dizisi 'Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına üzücü bir haber geldi. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü, bir sonraki haftaya ertelendi.

TRT ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi olan Diriliş Ertuğrul 72.bölümü önümüzdeki hafta yayınlanmayacak. Sevilen dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise büyük merak konusu oldu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Her yıl olduğu gibi, bu sene de yeni yılın ilk haftasında iddialı yapımlar reklam nedeniyle ekrana gelmeyecek. Yeni yılda reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması nedeniyle, ilk hafta pahalı yapımlar ekrana gelmiyor.

Bunların en başında ise TRT'nin en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul geliyor. Dizinin önümüzdeki seyirci ile buluşması bekleniyor