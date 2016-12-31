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Başbakan'dan bütün emeklilere müjde!

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Başbakan Binali Yıldırım, 2017’de 11.5 milyon emekliye, maaş aldıkları bankalardan promosyon ödeneceğini açıkladı.
Başbakan'dan bütün emeklilere müjde!
Başbakan'dan bütün emeklilere müjde! Başbakan'dan bütün emeklilere müjde! Başbakan'dan bütün emeklilere müjde!

Emekli maaşı ödeyen bankalar 2017 ile birlikte promosyonödemelerine başlıyor. 3 yıllık sözleşme karşılığı 11.5 milyon emekliye tek seferde 300 - 450 TL aralığında ek ödeme yapılacak.

Yıldırım, “Bin lira altında maaş alanlara bir seferde 300 lira, bin-2 bin lira alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Asgari bu kadar. Bunun dışında vermek isteyen olursa daha fazlasına diyeceğimiz bir şey olmaz” dedi. Başbakan Yıldırım, dün cuma namazını Sincan’daki Barbaros Camii’nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Promosyon ile ilgili bakanımız ‘Başbakan halledecek’ deyip duruyor. Sonunda hallettik” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, “topu hep size attım” demesi üzerine, “biz bir ekibiz paslaşma tabii lazım” yanıtı verdi.

2017’den geçerli olmak üzere asgari ücrette yüzde 10 civarında bir artış gerçekleştiğini hatırlatan Yıldırım, “Yıllık enflasyon üzerinde artıştır. Gönül arzu eder ki daha fazla verelim ama ileride imkanlar arttıkça, ülkemize zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz” dedi.

‘Asgari bu kadar’

2017’de emeklilere maaşlarına ilaveten promosyon ödemesi yapılacağını anlatan Yıldırım, bunun nedenini şöyle anlattı: “Devlet maaşları bankalara yatırıyor. Bu bankalar paraları tutuyor. Bunun karşılığında böyle bir imkan sağladılar. Asgari bu kadar. Bunun dışında vermek isteyen olursa daha fazlasına diyeceğimiz bir şey yok. Uzun ve yorucu pazarlık sonucunda, bütün emekliler yararlanacak. Ağırlıklı ortalama 375 lira diye açıklayabiliriz. Hayırlı olsun, bir nebze olsun emeklilerimizin ihtiyacını karşılamak için yapılan çalışmadır. Bunun yıllık tutarı merak edilirse; 5 milyar lira. Bu kaynağı hükümetimiz emeklilerimize ilave olarak promosyon ile sağlanmıştır.”

“3 yıl için mi” sorusuna Yıldırım, “Evet 3 yıl için hesaplar bankada tutulmak karşılığı bu yapılmış. Ödeme bir seferde yapılacak. 2017’de emeklilerimizin maaş aldığı takvime uygun olarak ödeme yapılacak” yanıtı verdi.

Kamuya geçen alabilecek

Edinilen bilgiye göre, promosyon anlaşması emekli maaşı veren kamu bankalarıyla yapıldı. Maaşını özel bankalardan alan emeklilerin ise ancak kamu bankalarına geçerek promosyon alabileceği belirtildi. Avantajlarından yararlanmak için maaşını özel bankalara taşıyan emekliler, taahhüt anlaşmaları nedeniyle kamu bankalarına geçiş yapamazlarsa promosyon düzenlemesinden faydalanamayacak. 

Sözleşme 3 yıllık, ödeme peşin

Promosyon uygulamasından 11.5 milyon emekli yararlanacak.

Emeklilere promosyon tek seferde ödenecek.

Maaş hesaplarının 3 yıl bankada tutulması karşılığı promosyon ödemesi yapılacak.

750 bin emekli 2 bin TL’nin üzerinde maaş alanlar, bu gruba 450 TL ödenecek.

8.5 milyon emekli 1000-2000 TL aralığında alıyor ve onlar 375 lira alacaklar.

 2 milyon 250 bin emekli 100 TL ve altında maaş alıyor, onlar 300 TL alacaklar.

Promosyon tutarı 2017’de emeklilerin maaş takvimine uygun 1-3 ayda ödenecek.

Yeni yıl müjdesi

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, “10 yıllık mücadele sonucu ettiğimiz bir başarı. “Kamu çalışanı bu hakkı kullanıyor, emekli üvey evlat mı” dedik. 10 yılın meyvesini aldık. 1 lira dahi olsa bu hakkı alacaktık. Adaletsizlik ortadan kalktı. Burada devletin cebinden çıkan bir para yok. Bankalar, ettikleri kârdan veriyor. Bu bize bir yeni yıl müjdesi oldu. Bu müjdeyi verdiği için Başbakanımıza teşekkür ederiz” dedi. 

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