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Milli Savunma Bakanı Işık'tan Mehmetçiklere sürpriz ziyaret!

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 1950 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nöbeti tutan askerlerle bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Işık'tan Mehmetçiklere sürpriz ziyaret!
Milli Savunma Bakanı Işık'tan Mehmetçiklere sürpriz ziyaret! Milli Savunma Bakanı Işık'tan Mehmetçiklere sürpriz ziyaret! Milli Savunma Bakanı Işık'tan Mehmetçiklere sürpriz ziyaret!

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da eşlik ettiği Işık, geceyi Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında geçirdi.

Işık, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ile dün gece Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi.

Burada Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından karşılanan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak askeri helikopterlerle 1950 metre rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'ne geçti.

Helikopterden inişinin ardından karla kaplı bölgedeki askerleri selamlayan Işık, ardından üs bölgesinde Mehmetçikle bir araya geldi.

İncelemelerde bulunmak ve hayırlı seneler dilemek için bölgeye geldiklerini ifade eden Işık, tüm Mehmetçiğin kutsal bir vazifeyi yerine getirdiğini vurguladı. Askerlerin zor coğrafyada görev yaptığına dikkati çeken Işık, bakanlık olarak onların en iyi şartlarda görev yapmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Mehmetçiğin, hava şartlarının olumsuzluğuna veya coğrafyanın zorluğuna aldırış etmeden vatan görevini yerine getirdiğini belirten Işık, "Bundan dolayı bütün milletimiz size teşekkür ediyor, biz de bu teşekkürün bir ifadesi olarak buradayız." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Işık'tan sürpriz ziyaret

Askerlerle tek tek sohbet eden Fikri Işık, ardından Orgeneral Çolak ile karargah binasına geçti. Aldığı brifingin ardından buradaki askerlerle bir araya gelen Işık, telefonla bazı askerlerin ailelerini de aradı. Telefonda asker aileleriyle sohbet eden Işık, ardından telefonunu askerlere vererek aileleriyle konuşmalarını sağladı.

Bakan Işık ve beraberindekiler daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına geçti. Burada Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'dan bilgi alan Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, geceyi de burada geçirdi.

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