Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 13 Aralık'ta yaptığı toplantıda kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan adnan oktar'ın A9 TV kanalında yayınlanan bir programda, "Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki eylemlerinin, terör örgütü PKK tarafından yapıldığı ve DEAŞ'ın üzerine yıkılmak istendiği, örgüt üyelerinin öldürülmesinin haram olduğu ve örgütün fikirsel sorunu varsa bunun Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan ve Kur'an-ı Kerim'den sonra temel kaynak olan Buhari, Müslüm, Tirmizi ve Nesai gibi temel hadis kitaplarından kaynaklandığı ifadeleri kullanılarak bu temel eserler ile Diyanet İşleri Başkanlığının töhmet altında bırakılması" konusunu ele aldı.Bu kapsamda, DEAŞ’ı masum göstermeye yönelik yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "… Terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, …" hükmünü ihlalden A9 TV kanalına müeyyide uygulanması kararlaştırıldı.
31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak!
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