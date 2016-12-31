31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:20
    • 9°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • -1°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,455 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak!

»
Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak!
RTÜK, DEAŞ'ı masum göstermeye çalışan yayını nedeniyle Adnan Oktar'ın A9 TV kanalına müeyyide uygulanmasına karar verdi.
Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak! Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak! Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 13 Aralık'ta yaptığı toplantıda kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanınan adnan oktar'ın A9 TV kanalında yayınlanan bir programda, "Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki eylemlerinin, terör örgütü PKK tarafından yapıldığı ve DEAŞ'ın üzerine yıkılmak istendiği, örgüt üyelerinin öldürülmesinin haram olduğu ve örgütün fikirsel sorunu varsa bunun Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan ve Kur'an-ı Kerim'den sonra temel kaynak olan Buhari, Müslüm, Tirmizi ve Nesai gibi temel hadis kitaplarından kaynaklandığı ifadeleri kullanılarak bu temel eserler ile Diyanet İşleri Başkanlığının töhmet altında bırakılması" konusunu ele aldı.Bu kapsamda, DEAŞ’ı masum göstermeye yönelik yayını nedeniyle, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesindeki "… Terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, …" hükmünü ihlalden A9 TV kanalına müeyyide uygulanması kararlaştırıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak!Adnan Oktar haberi duyunca şok olacak!RTÜK, DEAŞ'ı masum göstermeye çalışan yayını nedeniyle Adnan Oktar'ın A9 TV kanalına müeyyide uygulanmasına karar verdi.
Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilerine kötü haberDiriliş Ertuğrul'dan izleyicilerine kötü haberEkranların sevilen dizisi 'Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına üzücü bir haber geldi. Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü, bir sonraki haftaya ertelendi.
‘Survivor Taner’ gözaltında!‘Survivor Taner’ gözaltında!'Survivor' yarışmasındaki olağandışı hareketleriyle dikkatleri üzerine çeken Taner Tolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı.
Yatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kaybolduYatak görüntülerinden sonra Süslüman Hanife yine kaybolduSüslüman Hanife yine ortalıktan kayboldu.İsmi izdivaç programıyla özleşen Hanife 4 gündür programa çıkmıyor.
Emrah Harekete geçti! Şimdi de..Emrah Harekete geçti! Şimdi de..Gayrimenkul yatırımlarıyla sık sık konuşulan şarkıcı Emrah sürpriz bir adım daha attı.
Mustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik ettiMustafa Topaloğlu imam nikahlı eşini hastanelik etti'Uzaylı türkücü' olarak tanınan Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıldır imam nikahıyla birlikte yaşadığı Derya Topaloğlu'na yumruk atıp yüzündeki orbita kemiğini kırdığı iddia edildi.
  • 'Kocam 2 bin 700 kadınla mesajlaşıyor'30 Aralık 2016 Cuma 10:52
  • 900 yıllık Medrese bakımsızlıktan çöktü30 Aralık 2016 Cuma 00:47
  • Müslüman neden yılbaşı kutlamaz?29 Aralık 2016 Perşembe 14:58
  • Sosyal medya onları konuşuyor!29 Aralık 2016 Perşembe 10:10
  • Antalyalı imam Facebook'a rakip oldu28 Aralık 2016 Çarşamba 15:47
  • Ağaoğlu'nun damadı hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı!28 Aralık 2016 Çarşamba 14:32
  • Emrah serveti reddetti28 Aralık 2016 Çarşamba 08:48
  • Erdoğan rica etti! Hülya Avşar yapacak27 Aralık 2016 Salı 13:41
  • Hac kayıtları başlıyor!27 Aralık 2016 Salı 10:50
  • 21 gün içinde nikah masasına oturan Helin Avşar boşandı!27 Aralık 2016 Salı 09:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri