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Muhafız Alayı’nın hepsi FETÖ'cü çıktı!

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15 Temmuz darbe girişimi öncesi Muhafız Alayı Komutanlığı’ndaki tüm nöbetçilerin değiştirildiği, FETÖ’cülerin 2 ayrı WhatsApp grubundan haberleşip 2 hafta önceden hazırlıklara başladığı ortaya çıktı.
Muhafız Alayı’nın hepsi FETÖ'cü çıktı!
Muhafız Alayı’nın hepsi FETÖ'cü çıktı! Muhafız Alayı’nın hepsi FETÖ'cü çıktı! Muhafız Alayı’nın hepsi FETÖ'cü çıktı!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin merkezlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı'na yönelik soruşturmada kritik ayrıntılara ulaşıldı. Darbe hazırlığının 15 Temmuz'dan 2 hafta önceden başladığı, nizamiyelerdeki tüm nöbetçilerin de 3 gün önce değiştirildiği tespit edildi. 2 ayrı WhatsApp grubundan cuntacıların koordine edildiği, "Pars" kodlu mesaj atılanların Çankaya Köşkü ve TRT'ye, "Tatbikat" kodlu mesaj atılanların ise Genelkurmay Başkanlığına sevk edildiği ortaya çıktı.
 
2 WHATSAPP GRUBU KURULDU

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı ayağında dikkat çeken ayrıntılar gün ışığına çıktı. Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan'ın yürüttüğü soruşturmada daha önce ele geçirilen "Pars Darbe Planı"nın perde arkası araştırıldı. Cuntacıların "Köşk Muhafız Komando Birlik Komutanlığı Alarm Planının" başlıklı göstermelik tatbikat planın yanı sıra 18 Temmuz kuruluş yıldönümü için de göstermelik kutlama hazırlıkları yaptıkları belirlendi.

 
TATBİKAT BAHANESİYLE DARBE

 Savcılık, hazırlıkların darbe girişiminden 2 hafta önce başlatıldı. Muhafız Alayı Komutanlığı'ndaki ayaklanmanın başını ise Kurmay Albay Tanju Poshor ile Alay Komutanı Albay Kutsi Barış'ın çektiğini tespit etti. 400 kişinin tutuklandığı soruşturmada alınan ifadelerde, cuntacıların 2 ayrı WhatsApp grubu kurduğu tespit edildi.
Cuntacıların kilit isimlerinin bulunduğu ilk gruptakilere 15 Temmuz akşamı "Pars" koduyla mesaj atıldı. Bu gruba gönderilen mesajın devamında ise, "TSK yönetime el koydu. Üzerinize düşeni yapın" denilerek TRT ve Çankaya Köşkü'ne intikal ederek ihanet girişimine katılmalarının istendiği belirlendi.
İkinci WhatsApp grubunda yer alanlara ise "Tatbikat" koduyla mesaj atıldığı ve ardından "Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik IŞİD saldırısı var. Hemen oraya geçin" talimatı verildiği kaydedildi. İki farklı kodlamayla hareket eden cuntacıların, planlamanın alt yapısını ise "15 Temmuz'da geniş kapsamlı bir tatbikat olacak. Tüm personeli göreve çağıracağız. Evinizden ya da bulunduğunuz yerden kaç dakika içinde görevinizin başında olduğunuzu test edeceğiz" denildiği soruşturma dosyasında yer aldı.

 
Cuntacıların 2 haftalık hazırlık sırasında nöbetçi listelerini ayarladığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki bütün nöbet listesinin ise darbe teşebbüsünden 3 gün önce değiştirildiği de saptandı.
 
Muhafız Alayı Komutanlığı'ndaki ayaklanmanın başını çeken Kurmay Albay Tanju Poshor
 
NİZAMİYEDEKİ TÜM ASKERLER FETÖ'CÜ

Nizamiye kapılarındaki tüm nöbetçilerin FETÖ'cü askerlerden seçildiği belirlendi. Cuntacıların, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılması için de özel plan yaptıkları belirlenirken, 23 numaralı nizamiye kapısına ayrı bir önem verdikleri, buradaki tüm personel ve başlarındaki binbaşının dahi FETÖ mensubu oldukları belirlendi. İddianame hazırlıklarının yürütüldüğü soruşturmada, 400'ü tutuklu bin şüpheli bulunuyor.

Sabah

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