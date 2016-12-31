31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı

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Maryland eyaletindeki yerleşkede, bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketlilik yaşandı.
35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı
35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı 35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı 35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı

Dün ABD Başkanı Barack Obama'nın açıkladığı ve 35 Rus diplomatın 72 saat içinde sınır dışı edilmesi ile Maryland ve New York eyaletlerindeki Rus hükümetine ait iki yerleşkenin 1 gün içinde boşaltılması talebini içeren yaptırımların ardından Maryland'deki yerleşkede bugün hareketli saatler yaşandı.

Özel mülkiyet olması sebebiyle polis tarafından girişleri kısıtlanan ve basın mensuplarının en fazla 1,5 kilometre yaklaşabildikleri yerleşke, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik oluştu.

KONVOY HALİNDE HAREKET ETTİLER

Rus diplomatlar bir konvoyla Moskova'ya dönüş uçağına binmek için Rusya'dan gönderilen uçağa hareket etti.

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