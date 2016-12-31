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Hulusi Paşa'dan yeni yıl mesajı

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Orgeneral Akar, Türkiye'nin her alanda huzur, güven ve mutluluk içinde yaşaması temennisiyle 2017 yılını karşıladıklarını söyledi.
Hulusi Paşa'dan yeni yıl mesajı
Hulusi Paşa'dan yeni yıl mesajı Hulusi Paşa'dan yeni yıl mesajı Hulusi Paşa'dan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

DESTANSI MAZİMİZİ GERİDE BIRAKIYORUZ

"Milletçe köklü tarihimizde örneğine sık rastlanmayacak sıkıntılar yaşadığımız, aynı zamanda destansı mazimizin her dönemindeki kahramanlıklarımızın seçilmiş örneklerini sergilediğimiz bir yılı, geride bırakıyoruz." ifadesini kullanan Akar, Türkiye'nin her alanda huzur, güven ve mutluluk içinde yaşaması temennisiyle 2017 yılını karşıladıklarını belirtti.

''PEYGAMBER OCAĞI ORDUMUZUN, MİLLETİMİZİ KORUMAKTAN BAŞKA GAYESİ YOKTUR''

"Peygamber ocağı ordumuzun, bağrından çıktığı asil milletimize hizmetten ve aziz vatan toprakları ile necip milletimizi her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumaktan başka gayesi yoktur." vurgusu yapan Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"Varlığını, milli birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan değerlerimizi yaşatmaya adayan ordumuz; geride bıraktığımız yılda, şerefli üniformayı, kirli ve kanlı emellerine maske yapmaya kalkışan, asil milletimiz dışındaki karanlık odaklara uşaklık ettiği açıkça görülen bir şer, terör ve ihanet çetesinin, tarihimize kara bir leke olarak geçecek cinnetine, ihanetine şahit olmuştur.

''HAİNLER BÜNYEMİZDEN TEMİZLENMİŞTİR'' 

Bütün bu ihanet tablosu içinde milletine sevdalı, devletine sadık, görev ve sorumluluk şuuru yüksek gerçek TSK mensuplarının cansiperane mücadeleleri ile hainler engellenerek hızla bünyemizden temizlenmiş ve bu lekenin temizlenmesi sürecinde de milletimizin öz evladı, şanlı ordumuzun kahraman mensupları karada, denizde, havada; yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen her türlü görevi; emsaline az rastlanır bir özveri ve başarı ile yerine getirmeye devam etmiş; bundan sonra da aynı kararlılıkla görevinin başında ve milletinin emrinde olmaya azmetmiştir."

''ÜLKEMİZ, EN SOMUT MÜCADELEYİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR''

Silahlı Kuvvetlerin, ihanet şebekelerinin kanlı kumpaslarını def ettikten hemen sonra, yurt içinde terörle mücadele harekatını tam bir kararlılıkla sürdürerek terör örgütüne çok ağır darbeler indirdiğini bildiren Akar, "Bir ateş çemberi içerisine çekilmek istenen bölgemizde etkin güvenlik anlayışı ve tehdidi kaynağında yok etmek maksadıyla; yurt içinde ve sınır ötesinde yuvalanarak ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünya için tehdit olmaya devam eden terör örgütlerine karşı en somut mücadeleyi gerçekleştirmiş, böylece ülkemizin güvenliğinin yanı sıra masum bölge halklarının da kurtuluş ve güvenliği yönünde çok değerli hizmetleri yerine getirmiştir." açıklamasını yaptı.

''SAĞLIK, MUTLULUK, BAŞARI VE ESENLİK DİLİYORUM''

''Bu vesileyle huzurun, güvenliğin, istikrar ve esenliğin vatanımızın dört bir yanında egemen olmasını; asil milletimizin daha nice yılları mutluluk içinde karşılamasını temenni ediyor, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kararlılıkla sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz'da ve sınır ötesi faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımız, jandarma mensuplarımız, polislerimiz ve güvenlik korucularımız başta olmak üzere; ülkemizin bekası ve milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları, emeklileri ve onların değerli aile bireyleri ile polis, jandarma ve güvenlik korucularımızın yeni yılını kutluyor; kendilerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum."

 

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