31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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Keçiören metrosunun açılış tarihi belli oldu

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, düzenlediği basın toplantısında Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendirdi ve 2017 hedeflerini açıkladı.
Keçiören metrosunun açılış tarihi belli oldu
Keçiören metrosunun açılış tarihi belli oldu Keçiören metrosunun açılış tarihi belli oldu Keçiören metrosunun açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Osmangazi Köprüsü'nde yarından itibaren yüzde 20 indirim yapılacak. 65 lira 65 kuruş olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15 lira 95 kuruş olacak" dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

15 Temmuz omuzlarımıza yeni bir sorumluluk yükledi. Bizim sağlam adımlarla 2023 hedeflerimize yürümemiz gerekiyor, bunun da olmazsa olmaz şartı ulaştırma yatırımlarının büyümesidir. 15 Temmuz bir şeyi ortaya koydu, bu ülke daha da büyümek ve güçlenmek zorunda. Yaşanan olaylara rağmen büyüme ve gelişmemizi sürdüreceğiz.

Biz 240 bin mühendis, tekniker, işçi hepimiz ülkemizin hizmetindeyiz. Bugünlerde karla kışla mücadele var. Arkadaşlar canla başla çalışıyor. Elektronik alt yapının aksamaması adına kar kış demeden çalışıyorlar.

Ankara Keçiören metrosu 5 Ocak 2017 saat 14.00'te açılacak.

Osmangazi Köprüsü'nü hizmete soktuk. Zaman zaman eleştirilere maruz kalıyoruz. Bu projeler sadece o projeden geçen taşıt sayıları için yapılmıyor, bulundukları bölgede sanayiyi ekonomiyi geliştirerek katma değer oluşturuyor. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı bittiğinde proje tamamlanacak. Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Köprüsü üçü birlikte düşünüldüğünde de büyük bir ring oluşturacak.

Osmangazi Köprüsü'nde yarından itibaren yüzde 20 indirim yapılacak. 65 lira 65 kuruş olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15 lira 95 kuruş olacak. Bu ücretler 1 yıl boyunca geçerli olacak.

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