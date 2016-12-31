31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:49Güneş 08:22Öğle 13:14İkindi 15:32Akşam 17:53Yatsı 19:20
    • 10°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 78.139 0.39
  • Altın: 130,455 -0.41
  • Dolar: 3,5192 0.02
  • Euro: 3,7140 0.65

Uzun zaman sonra ilk kez konuştu!

»
Uzun zaman sonra ilk kez konuştu!
Beşar Esad yaşanan mülteci krizi ve terör olaylarının Avrupa’nın kendi suçu olduğunu savundu.
Uzun zaman sonra ilk kez konuştu! Uzun zaman sonra ilk kez konuştu! Uzun zaman sonra ilk kez konuştu!

Beşar Esad, Avrupa devletlerini Suriye’deki terörü ‘doğrudan ya da dolaylı olarak’ desteklemekle suçlayarak, Avrupa’daki mülteci krizi ve terör olaylarının da Avrupa ülkelerinin kendi suçu olduğunu
savundu.

İtalyan ‘Il Giornale‘ gazetesine görüntülü bir mülakat veren Esad, terör saldırıları ve Suriyeli sığınmacıların Avrupa’ya akınının Suriye’deki terörle bağlantılı olduğunu söyledi. Esead, “Sorumlular ve hükümetler kendi çıkarlarına, kendi halklarının çıkarına aykırı hareket ediyorlar” diye konuştu.

İNSANİ YARDIMA İHTİYACIMIZ YOK

Beşar Esad, savaştan sonra Suriyelilerin ülkelerine döneceğinden emin olduğunu söyleyerek, “Onların sizin kendi ülkenizde vereceğiniz desteğe ihtiyacı yok. Onların sizin Suriye’de vereceğiniz desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.

Suriyelilerin büyük çoğunluğunun ülkelerine savaştan sonra geri döneceğine inandığını vurgulayan Esad, böylece Suriye'nin yeniden doğacağını iddia etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bağdat'ta iki canlı bomba saldırısıBağdat'ta iki canlı bomba saldırısıIrak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah iki ayrı canlı bomba saldırsı düzenlendi.
Uzun zaman sonra ilk kez konuştu!Uzun zaman sonra ilk kez konuştu!Beşar Esad yaşanan mülteci krizi ve terör olaylarının Avrupa’nın kendi suçu olduğunu savundu.
Almanya'da yılbaşı alarmı!Almanya'da yılbaşı alarmı!Berlin'de meydana gelen kamyonlu saldırı sonrası, benzer saldırıları önlemek için kalabalık bölgelere girişler beton bloklarla kapatıldı.
35 Rus diplomat ABD'den ayrıldı35 Rus diplomat ABD'den ayrıldıMaryland eyaletindeki yerleşkede, bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketlilik yaşandı.
Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdiPutin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdiObama Rus diplomatları kovdu. Putin ABD'lileri Kremlin'de Noel ağacını ziyaret etmeye davet ederek konuyu kapattı. Bu ABD'yi zayıf gösterdi.
Suriye'de ateşkesi reddeden "terörist" sayılacakSuriye'de ateşkesi reddeden "terörist" sayılacakTürkiye ve Rusya’nın arabulucu olduğu ateşkes, 7 muhalif grup ile Suriye rejimi arasında gerçekleşti. Türk ve Rus askeri yetkilileri ile Suriyeli muhalifler, Ankara’da bu ay 3 kez görüştü. Ateşkesi reddeden gruplar ‘terörist’ olarak görülecek.
  • Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler31 Aralık 2016 Cumartesi 09:19
  • Öldürülen Yunan büyükelçinin katili polis çıktı31 Aralık 2016 Cumartesi 08:59
  • Çin'den 'tarihi' fildişi yasağı31 Aralık 2016 Cumartesi 08:30
  • El Bab’da DAEŞ’e ağır darbe!31 Aralık 2016 Cumartesi 08:12
  • ABD'de bir uçakla iletişim kesildi30 Aralık 2016 Cuma 22:54
  • Ban Ki Mun BM'ye veda etti30 Aralık 2016 Cuma 22:09
  • Azerbaycan İran'ı tehdit etti30 Aralık 2016 Cuma 16:30
  • Putin'den ABD'ye cevap gecikmedi30 Aralık 2016 Cuma 16:04
  • TSK açıkladı: Sözde DAEŞ emirini öldürdük!30 Aralık 2016 Cuma 14:01
  • Erdoğan ve Putin ABD'yi dışladı30 Aralık 2016 Cuma 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri