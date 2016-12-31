Uzun zaman sonra ilk kez konuştu!

Beşar Esad yaşanan mülteci krizi ve terör olaylarının Avrupa’nın kendi suçu olduğunu savundu.

Beşar Esad, Avrupa devletlerini Suriye’deki terörü ‘doğrudan ya da dolaylı olarak’ desteklemekle suçlayarak, Avrupa’daki mülteci krizi ve terör olaylarının da Avrupa ülkelerinin kendi suçu olduğunu

savundu.

İtalyan ‘Il Giornale‘ gazetesine görüntülü bir mülakat veren Esad, terör saldırıları ve Suriyeli sığınmacıların Avrupa’ya akınının Suriye’deki terörle bağlantılı olduğunu söyledi. Esead, “Sorumlular ve hükümetler kendi çıkarlarına, kendi halklarının çıkarına aykırı hareket ediyorlar” diye konuştu.

İNSANİ YARDIMA İHTİYACIMIZ YOK

Beşar Esad, savaştan sonra Suriyelilerin ülkelerine döneceğinden emin olduğunu söyleyerek, “Onların sizin kendi ülkenizde vereceğiniz desteğe ihtiyacı yok. Onların sizin Suriye’de vereceğiniz desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.

Suriyelilerin büyük çoğunluğunun ülkelerine savaştan sonra geri döneceğine inandığını vurgulayan Esad, böylece Suriye'nin yeniden doğacağını iddia etti.