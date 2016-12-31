31 Aralık 2016 Cumartesi2 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Enerji Bakanlığı'ndan flaş kesinti açıklaması!

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Enerji Baknlığı'ndan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama geldi.
Enerji Bakanlığı'ndan flaş kesinti açıklaması!
Enerji Bakanlığı'ndan flaş kesinti açıklaması! Enerji Bakanlığı'ndan flaş kesinti açıklaması! Enerji Bakanlığı'ndan flaş kesinti açıklaması!

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şu anda 4 yüksek gerilim kulesi tamamen yıkılmış, 69 kule direği de kopmuş durumda.164 kişilik ekip ile çalışmalar devam ediyor" denildi.

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